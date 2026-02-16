«Солар»: на одну компанию из финсектора в 2025 году пришлось 6048 кибератак

О повышенном интересе APT-группировок к финсектору говорит также статистика DDoS-атак. Их количество на отрасль за год сократилось практически вдвое до почти 41 000, а пики приходились на периоды, связанные с переговорами между США, Россией и Украиной и наложением новых санкций против российских организаций. При этом число атак на веб-приложения компаний из кредитно-финансовой отрасли увеличилось в 1,7 раза в годовом выражении до почти 30 млн. Эксперты заявили, что так хакеры ищут уязвимости для проведения более сложных кибератак и кражи конфиденциальных данных.