«Солар»: на одну компанию из финсектора в 2025 году пришлось 6048 кибератак
В среднем на одну компанию из финансово-страховой отрасли в 2025 г. пришлось 6048 кибератак. Об этом сообщили «Ведомостям» в группе компаний «Солар».
Согласно отчету группы, 30% киберицнидентов связаны с нарушением сотрудниками политик безопасности, еще 20% – инциденты, которые чреваты утечками. Финансово-страховая отрасль занимает четвертое место в топ-5 наиболее атакуемых секторов экономики, вместе с государственным сектором, торговлей, добывающей и пищевой промышленностью.
По данным Центра противодействия кибератакам Solar JSOC, в прошлом году в этой сфере произошло 8500 подтвержденных киберинцидентов, что сопоставимо с показателем 2024 г. Чаще всего отрасль сталкивалась с внутренними угрозами (32%) –действиями работников, которые повлекли ущерб для организации. Эксперты «Солара» считают, что это свидетельствует о необходимости дообучения персонала правилам кибергигиены.
С попытками получения доступа к конфиденциальным данным и их передачи за пределы защищенного периметра связаны 20% индицентов, 15% – с кражей учетных данных, 11% – с разведкой в поисках уязвимостей в инфраструктуре компании. По словам экспертов, это указывает на рост активности профессиональных APT-группировок, желающих украсть информацию, чтобы навредить организации и заработать.
О повышенном интересе APT-группировок к финсектору говорит также статистика DDoS-атак. Их количество на отрасль за год сократилось практически вдвое до почти 41 000, а пики приходились на периоды, связанные с переговорами между США, Россией и Украиной и наложением новых санкций против российских организаций. При этом число атак на веб-приложения компаний из кредитно-финансовой отрасли увеличилось в 1,7 раза в годовом выражении до почти 30 млн. Эксперты заявили, что так хакеры ищут уязвимости для проведения более сложных кибератак и кражи конфиденциальных данных.
Несмотря на активные попытки хакеров украсть информацию из организаций финсектора, в прошлом году они почти не увенчались успехом. В целом финсектор занимает долю в 0,3% по количеству утечек баз данных в общей статистике по отраслям. По данным центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, за год выявлено 24 публичных сообщения об утечках баз данных компаний из финсектора по сравнению с 33 годом ранее. В общий доступ попало около 13 млн строк данных (-32 раза г/г.).