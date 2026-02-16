Alibaba заявила о превосходстве над конкурентами из США после запуска ИИ-модели

В прошлом году Alibaba стала одной из первых компаний, которые отреагировали на стремительный успех DeepSeek, выпустив модель Qwen 2.5-Max, которую назвала более мощной по сравнению c продуктом конкурента. В анонсе Qwen 3.5 DeepSeek напрямую не упоминалась, а опубликованные тесты демонстрируют преимущество новой модели над предыдущей версией и над американскими ИИ GPT-5.2, Claude Opus 4.5 и Gemini 3 Pro.