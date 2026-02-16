Alibaba заявила о превосходстве над конкурентами из США после запуска ИИ-модели
Китайская компания Alibaba представила новую модель искусственного интеллекта (ИИ) Qwen 3.5, предназначенную для самостоятельного выполнения сложных задач. Компания сообщила о значительном увеличении производительности и снижении затрат на технологии. Модель превзошла многие ведущие американские разработки по ряду ключевых показателей, передает Reuters со ссылкой на заявление Alibaba.
Запуск состоялся на фоне усиления конкуренции на китайском рынке ИИ-приложений. Alibaba стремится расширить аудиторию своего чат-бота Qwen, тогда как лидерство в стране удерживает компания ByteDance с приложением Doubao. Кроме того, DeepSeek в прошлом году стала первой китайской ИИ-компанией, добившейся заметного международного успеха.
В Alibaba сообщили, что использование Qwen 3.5 на 60% дешевле по сравнению с предыдущей версией, а способность обрабатывать большие объемы данных выросла в восемь раз. Модель также получила так называемые «визуальные агентные возможности» – способность самостоятельно выполнять действия в мобильных и настольных приложениях.
Запуск Qwen 3.5 может укрепить позиции Alibaba в условиях жесткой конкуренции, пишет Reuters. Ранее компания провела маркетинговую кампанию с раздачей купонов, стимулируя пользователей покупать еду и напитки напрямую через чат-бота. Это привело к семикратному росту числа активных пользователей, несмотря на отдельные технические сбои.
В прошлом году Alibaba стала одной из первых компаний, которые отреагировали на стремительный успех DeepSeek, выпустив модель Qwen 2.5-Max, которую назвала более мощной по сравнению c продуктом конкурента. В анонсе Qwen 3.5 DeepSeek напрямую не упоминалась, а опубликованные тесты демонстрируют преимущество новой модели над предыдущей версией и над американскими ИИ GPT-5.2, Claude Opus 4.5 и Gemini 3 Pro.