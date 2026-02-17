Минцифры разрешит отключать интернет абонентам с медными кабелями
Операторы связи смогут отключать интернет абонентам, не заменившим медные кабели на оптоволокно. Соответствующий проект правительственного постановления, разработанный Минцифры, опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Документ вносит изменения в правила оказания услуг связи по передаче данных, телематических услуг и местной телефонной связи. Оператор будет обязан сообщить клиенту о планируемой замене линий не менее чем за 30 дней до начала работ – и в письменной форме, и через систему самообслуживания. Расходы по замене провода несут провайдеры, их затраты оценили более чем в 3 млрд руб. за шесть лет.
Постановление может вступить в силу с 1 сентября 2026 г. Изменения затронут свыше 1100 операторов связи и 5,8 млн абонентов, использующим сейчас подключение по медным кабелям, подсчитали в Минцифры.
