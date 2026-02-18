«Яндекс» составил рейтинг начинок для блинов
Пользователи из России на прошлогодней масленичной неделе чаще всего искали рецепты блинов с мясом или фаршем, творогом, сыром, ветчиной, икрой, курицей, грибами, рыбой, печенью или сгущенкой. Об этом сообщили в «Яндексе» со ссылкой на анализ поисковых запросов со словами «блины» и «блинчики» в период с 24 февраля по 2 марта 2025 г.
Россияне активно искали рецепты не только из традиционной пшеничной муки, но и из рисовой, овсяной, гречневой, ржаной и кукурузной. Кроме классических русских, пользователей интересовали рецепты марокканских, мордовских, финских и французских блинов. Популярными оказались рецепты от телеведущего Александра Бельковича, шеф-повара Константина Ивлева и кулинарного блогера Ольги Шобутинской.
У «Яндекса» спрашивали, почему блины «рвутся». На втором месте в списке проблем – блины прилипают к сковороде, на третьем – не пропекаются или «получаются сухими».
Самым популярным вопросом к нейросети Алисе AI оказался вопрос о датах, когда отмечается Масленица. Также пользователей интересовало, «с чем на руси ели блины в Масленицу», «можно ли на масленичную неделю кушать мясо» и другая информация о традициях праздника.