«Яндекс» составил рейтинг начинок для блинов

Пользователи из России на прошлогодней масленичной неделе чаще всего искали рецепты блинов с мясом или фаршем, творогом, сыром, ветчиной, икрой, курицей, грибами, рыбой, печенью или сгущенкой. Об этом сообщили в «Яндексе» со ссылкой на анализ поисковых запросов со словами «блины» и «блинчики» в период с 24 февраля по 2 марта 2025 г.