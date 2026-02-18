Саудовская компания Humain инвестировала $3 млрд в стартап xAI Илона Маска

Humain уже инвестировала в ряд ИИ-проектов, включая стартап Luma AI, а также создала совместное предприятие с AMD и Cisco для развития дата-центров в Саудовской Аравии. Как пишет Bloomberg, на фоне глобальной конкуренции в сфере ИИ суверенные фонды стран Персидского залива, контролирующие активы более чем на $4 трлн, становятся заметными игроками в финансировании технологических компаний.