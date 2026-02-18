Газета
Главная / Технологии /

Саудовская компания Humain инвестировала $3 млрд в стартап xAI Илона Маска

Ведомости

Саудовская компания Humain объявила о стратегических инвестициях в размере $3 млрд в американскую компанию xAI Илона Маска, сообщает Bloomberg.

Инвестиция стала частью раунда финансирования xAI объемом $20 млрд, который был завершен незадолго до объединения стартапа с космической компанией Маска SpaceX. В результате сделки Humain получила статус «значительного миноритарного акционера» xAI. Ее доля будет конвертирована в акции SpaceX, что, по оценкам Bloomberg, соответствует примерно 0,24% в объединенной компании стоимостью около $1,25 трлн.

Humain была создана в 2025 г. при поддержке суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и активно инвестирует в инфраструктуру и вычислительные мощности для развития ИИ. В королевстве искусственный интеллект (ИИ) рассматривается как один из ключевых драйверов диверсификации экономики и снижения зависимости от нефтяных доходов.

Ранее Humain и xAI объявили о создании в Саудовской Аравии дата-центра мощностью 500 мегаватт, а также о планах по развертыванию моделей Grok в стране. В заявлении Humain отмечается, что инвестиции усиливают долгосрочное сотрудничество и выводят компанию на уровень одного из ключевых глобальных акционеров xAI.

Humain уже инвестировала в ряд ИИ-проектов, включая стартап Luma AI, а также создала совместное предприятие с AMD и Cisco для развития дата-центров в Саудовской Аравии. Как пишет Bloomberg, на фоне глобальной конкуренции в сфере ИИ суверенные фонды стран Персидского залива, контролирующие активы более чем на $4 трлн, становятся заметными игроками в финансировании технологических компаний.

