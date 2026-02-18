Роскомнадзор не ограничивал работу сервисов Linux
Роскомнадзор не ограничивал работу сервисов операционной системы Linux, пишут «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Как отметил Роскомнадзор, решения уполномоченных органов в отношении Linux не поступали в ведомство.
Пользователи операционных систем столкнулись с проблемой недоступности библиотек обновлений. Разработчики Astra Linux, Ред ОС и Alt Linux были вынуждены использовать VPN для обновления ядра и поддержания сборки обновлений безопасности.