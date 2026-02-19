Sony закроет студию Bluepoint, создавшую ремейки игр Demon’s Souls и God of War
Корпорация Sony Group закрывает Bluepoint Games – дочернюю студию PlayStation, которая занималась разработкой ремейков видеоигр, пишет Bloomberg.
Около 70 сотрудников потеряют работу в связи с закрытием студии, сообщил представитель PlayStation, отметив, что решение было принято «после недавнего анализа бизнеса». Bluepoint официально прекратит работу в следующем месяце.
Основанная в 2006 г. в Остине студия была известна созданием ремейков классических игр, таких как Uncharted и Shadow of the Colossus, для современных платформ.
Sony приобрела Bluepoint в 2021 г. вскоре после успешного релиза Demon's Souls на PlayStation 5 и привлекла ее к совместной разработке God of War Ragnarok 2022 г. После этого студия работала над «живым сервисом» для God of War, однако проект был отменен в январе 2025 г. Тогда в PlayStation заявили, что подыщут для Bluepoint новый проект.