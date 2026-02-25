Газета
Главная / Технологии /

В Москве введут оплату по биометрии в наземном транспорте

Ведомости

В 2026 г. в Москве заработает система оплаты проезда по биометрии в наземном городском транспорте и на всех станциях МЦД. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Оплата по биометрии появится на всех станциях МЦД и в наземном городском транспорте», – написал он в Max, рассказывая о планах развития транспортной системы на 2026 г.

По словам Собянина, доля поездок на городском транспорте по итогам прошлого года достигла 70%. Жители столицы все чаще отказываются от личных автомобилей в пользу общественного транспорта.

Если в 2010 г. на дорогах Москвы насчитывалось около 3 млн автомобилей в сутки, то в 2025 г. – 2,79 млн. При этом количество зарегистрированных в регионе машин за этот период увеличилось на 60% – на 3,4 млн единиц. Мэр связал эту динамику с развитием транспортной инфраструктуры и повышением качества обслуживания пассажиров.

Система оплаты по биометрии – с использованием распознавания лица – уже действует в московском метро и на Московском центральном кольце (МЦК). 9 декабря сообщалось, что сервис стал доступен на всех станциях подземки и МЦК. Он также работает в «Аэроэкспрессе», на причалах регулярного речного транспорта и на части станций МЦД.

