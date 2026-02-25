В Москве введут оплату по биометрии в наземном транспорте

Если в 2010 г. на дорогах Москвы насчитывалось около 3 млн автомобилей в сутки, то в 2025 г. – 2,79 млн. При этом количество зарегистрированных в регионе машин за этот период увеличилось на 60% – на 3,4 млн единиц. Мэр связал эту динамику с развитием транспортной инфраструктуры и повышением качества обслуживания пассажиров.