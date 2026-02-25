Газета
Samsung представил новую серию Galaxy S26

Ведомости

Samsung Electronics представила флагманскую линейку смартфонов нового поколения Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra, сообщили в пресс-службе компании. Ключевое нововведение заключается в полной интеграции в платформу искусственного интеллекта (ИИ) Galaxy AI нейросети Perplexity.

Гаджеты сохранили дизайн прошлогодних моделей, но к ним добавился овальный модуль, который соединяет камеры. Все три версии флагмана представлены в четырех цветах: фиолетовый, белый, черный и голубой. В Galaxy S26 Ultra Samsung внедрила инновацию – первый в индустрии мобильных устройств дисплей с режимом «антишпион».

Смартфоны Galaxy S26 и Galaxy S26+ получили 10-ядерный процессор Exynos 2600, который разработала сама компания Samsung. Версия Galaxy S26 Ultra оснащена Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm. Компания заявляет, что производительность центрального процессора (CPU) выросла на 19%, нейронного процессора (NPU) – на 39%, а графического (GPU) – на 24%.

Что касается камер, то Galaxy S26 Ultra отличается более широкой диафрагмой, которая пропускает больше света на сенсор, и даже при слабом освещении и использовании зума фотографии получаются четкими. Также разработчики улучшили видеосъемку в «Ночном режиме». Кроме того, смартфон поддерживает АPV, профессиональный видеокодек, который эффективно сжимает видео без потери качества. В режиме съемки видео теперь работает «суперстабилизация» с возможностью горизонтальной блокировки.

Компания внедрила в смартфоны новые возможности ИИ-обработки изображений. Так, в режиме «Фото-ассистент» (Photo Assist) пользователи могут просто описать своими словами, что они хотят изменить на картинке, и получить результат. 

