Samsung представил новую серию Galaxy S26

Что касается камер, то Galaxy S26 Ultra отличается более широкой диафрагмой, которая пропускает больше света на сенсор, и даже при слабом освещении и использовании зума фотографии получаются четкими. Также разработчики улучшили видеосъемку в «Ночном режиме». Кроме того, смартфон поддерживает АPV, профессиональный видеокодек, который эффективно сжимает видео без потери качества. В режиме съемки видео теперь работает «суперстабилизация» с возможностью горизонтальной блокировки.