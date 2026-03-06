В работе оператора T2 произошел сбой
Пользователи пожаловались на сбой в работе оператора T2. По состоянию на 13:31 мск, за последний час поступило 179 жалоб, за сутки – 457. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Больше всего жалоб поступило из Москвы (25%), Московской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Рязанской области (по 7%), а также Воронежской области (6%).
По данным Downdetector, подавляющее количество жалоб связаны с общим сбоем – 87%. На сбой в работе мобильного приложения пожаловались 5% пользователей, на сбой сайта – 3%.
В T2 сообщили «Ведомостям», что ограничения в работе «не на стороне оператора». Сеть T2 работает в штатном режиме, сбои в функционировании сети не зафиксированы.