Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

В работе оператора T2 произошел сбой

Ведомости

Пользователи пожаловались на сбой в работе оператора T2. По состоянию на 13:31 мск, за последний час поступило 179 жалоб, за сутки – 457. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Больше всего жалоб поступило из Москвы (25%), Московской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Рязанской области (по 7%), а также Воронежской области (6%).

По данным Downdetector, подавляющее количество жалоб связаны с общим сбоем – 87%. На сбой в работе мобильного приложения пожаловались 5% пользователей, на сбой сайта – 3%.

В T2 сообщили «Ведомостям», что ограничения в работе «не на стороне оператора». Сеть T2 работает в штатном режиме, сбои в функционировании сети не зафиксированы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте