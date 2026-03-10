Баканов: другие страны изучают российские космические наработки
Другие страны по-прежнему изучают российские наработки в сфере космонавтики, заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в интервью журналу »Разведчик».
«Да, нам нужно ускориться в развитии, и изучение иностранного опыта – нормальная практика», – сказал он.
Баканов отметил, что сейчас наблюдается жесткая глобальная конкуренция в космосе, где имеет место не только научный поиск, но и экономическое соперничество. При этом, по его словам, количество пусков ракет не является прямым показателем эффективности.
Гендиректор также рассказал, что в 2025 г. «Роскосмос» двумя стартами вывел на орбиту около 70 спутников. Он напомнил, что в июле 2025 г. вместе со спутниками «Ионосфера-М» № 3 и № 4 в космос отправились 18 аппаратов, а в декабре со спутниками стереоскопической съемки Земли «Аист-2Т» запущено еще 50 устройств для российских и иностранных заказчиков.
Баканов добавил, что в 2028 г. планируется приступить к постепенному сведению Международной космической станции (МКС) с орбиты с последующим затоплением, которое намечено на 2030 г. Он отметил, что на 2026 г. намечена новая встреча с руководством NASA.
В июле 2025 г. руководители «Роскосмоса» и NASA провели первые очные переговоры за последние семь лет. Баканов и занимавший тогда пост главы NASA Шон Даффи обсудили текущие и перспективные направления сотрудничества, в том числе дальнейшую эксплуатацию МКС, участие в лунных программах, а также возможные проекты по освоению дальнего космоса.