Баканов: другие страны изучают российские космические наработки

Гендиректор также рассказал, что в 2025 г. «Роскосмос» двумя стартами вывел на орбиту около 70 спутников. Он напомнил, что в июле 2025 г. вместе со спутниками «Ионосфера-М» № 3 и № 4 в космос отправились 18 аппаратов, а в декабре со спутниками стереоскопической съемки Земли «Аист-2Т» запущено еще 50 устройств для российских и иностранных заказчиков.