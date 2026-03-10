В Китае запустят сеть 6G к 2030 году

Главный эксперт China Mobile Communications Group Тун Эн подчеркнул, что сети шестого поколения будут основаны на трех ключевых сценариях: интеграции связи и сенсоров, искусственного интеллекта и связи, а также объединении космических, воздушных и наземных сетей. Это обеспечит размещение различных программных функций на единой инфраструктуре, превращая телекоммуникационные сети в платформу для множества цифровых услуг.