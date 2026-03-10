В Китае запустят сеть 6G к 2030 году
Китай может запустить технологию связи шестого поколения (6G) к 2030 г., когда будут утверждены соответствующие международные стандарты. Об этом сообщает Yicai со ссылкой на отраслевых экспертов.
Главный эксперт China Mobile Communications Group Тун Эн подчеркнул, что сети шестого поколения будут основаны на трех ключевых сценариях: интеграции связи и сенсоров, искусственного интеллекта и связи, а также объединении космических, воздушных и наземных сетей. Это обеспечит размещение различных программных функций на единой инфраструктуре, превращая телекоммуникационные сети в платформу для множества цифровых услуг.
Использование технологии также должно значительно повысить скорость передачи данных, снизить задержки и увеличить число подключенных устройств, а также расширить возможности персонализированных сетевых услуг.
В Китае исследования стандартов 6G начались в 2018 г. Первый официальный проект по этой технологии был запущен в сентябре 2024 г., пишет Yicai.