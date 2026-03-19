Роскомнадзор опроверг нехватку мощностей для блокировок в интернете
Инфраструктура Роскомнадзора обладает достаточными мощностями для блокировок запрещенного контента в интернете. Об этом заявили в ведомстве.
«Информация не соответствует действительности», – говорится в сообщении.
19 марта Forbes сообщил, что Роскомнадзор перестал полностью справляться с блокировками. По заявлению источника в одном из операторов фиксированной связи, заблокированные ресурсы время от времени становятся доступными.
По закону о суверенном интернете (о маршрутизации интернет-трафика и инструментах централизованного управления), РКН самостоятельно устанавливает ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) на сетях операторов связи и обслуживает. Это позволяет блокировать доступ к запрещенным ресурсам с помощью технологии DPI (Deep Packet Inspection, глубокая фильтрация трафика по содержимому пакетов).