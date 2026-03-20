Amazon разрабатывает ИИ-смартфон с интеграцией Alexa
Компания Amazon работает над созданием смартфона с интеграцией искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, это персонализированный мобильный гаджет, который будет синхронизироваться с голосовым помощником Alexa и обеспечивать пользователям постоянный доступ к сервисам Amazon.
Собеседники Reuters отмечают, что ключевой особенностью смартфона станет глубокая интеграция ИИ. Предполагается, что это позволит отказаться от традиционных магазинов приложений, поскольку многие функции будут доступны напрямую через искусственный интеллект. Alexa, как ожидается, станет важной частью устройства, хотя и не обязательно его основной операционной системой.
Проект продолжает давнюю концепцию основателя Amazon Джеффа Безоса по созданию универсального голосового помощника. Смартфон с фокусом на покупки сможет конкурировать с Apple за счет преимуществ подписки Prime, которая включает в себя доставку и скидки, а также даст компании доступ к дополнительным пользовательским данным.
Сроки выхода устройства, его стоимость и объем инвестиций в проект не раскрываются. Источники подчеркивают, что разработка может быть свернута в случае изменения стратегии или финансовых условий.
В рамках проекта компания также рассматривает несколько форм-факторов, включая классический смартфон и упрощенный «фичефон» с ограниченным функционалом, который может позиционироваться как дополнительное устройство. Одним из ориентиров стал минималистичный Light Phone.
Это не первая попытка Amazon выйти на рынок смартфонов. В 2014 г. компания выпустила Fire Phone, но проект оказался неудачным: устройство было снято с производства спустя 14 месяцев после запуска.
Новый проект реализуется на фоне активного развития устройств с интегрированным ИИ, пишет Reuters. В частности, OpenAI работает над созданием таких устройств совместно с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом, а Apple, Google и Meta