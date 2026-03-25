Немецкая компания Marvel Fusion изучит применение лазеров в оборонной сфере
Германская компания Marvel Fusion рассматривает возможность применения своей лазерной технологии не только в области термоядерного синтеза, но и в оборонной, медицинской и промышленной сферах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, руководство стартапа проводит встречи с инвесторами и обсуждает планы коммерциализации лазеров, изначально разработанных для термоядерной энергетики. В самой компании подтвердили, что сейчас идет изучение возможности применения своих разработок в других отраслях. Это, по их мнению, должно поддержать долгосрочную цель – коммерциализацию чистой энергии.
Marvel Fusion ранее заявляла о планах вывести технологии ядерного синтеза на рынок к середине 2030-х гг. Компания уже привлекла около $400 млн инвестиций, в том числе от Siemens Energy и EQT, а ее оценка составляет около 1 млрд евро ($1,2 млрд).
При этом отрасль термоядерной энергетики по-прежнему сталкивается с серьезными техническими и экономическими вызовами, из-за чего подобные разработки пока остаются на стадии лабораторных испытаний, пишет Bloomberg.