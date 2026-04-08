Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Технологии

Горелкин не ожидает блокировки Steam в России

Ведомости

Первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин не усмотрел в словах главы Института развития интернета (АНО «ИРИ») Алексея Гореславского об импортозамещении видеоигр намеков на возможную блокировку Steam или любых других иностранных платформ дистрибуции видеоигрового контента. Депутат выразил свое мнение в Telegram-канале.

«Даже если предположить, что ИРИ кратно увеличит финансирование российского игропрома (что, на мой взгляд, неправильно: этим должен заниматься крупный бизнес), создание качественных российских игр не подразумевает запрет их иностранных аналогов», – отметил парламентарий.

По его словам, Steam «стремится к безусловному соблюдению российских законов и выполняет все предписания Роскомнадзора по удалению противоправного контента». Платформа, как утверждает депутат, способствует решению задачи, о которой говорит Гореславский, предоставляя доступ ко многим проектам, которые были созданы при явной или косвенной поддержке ИРИ.

«На мой взгляд, всех этих условий достаточно, чтобы избежать любых возможных сценариев ограничения доступа к Steam для российских пользователей», – считает Горелкин.

7 апреля Гореславский, выступая на форуме RIGF, заявил, что полное импортозамещение в сфере компьютерных игр в России может произойти в течение трех – пяти лет. В сериалах и блогосфере, по его словам, этот процесс уже практически завершен, писал ТАСС.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь