Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

ГТЛК и «Спутникс» создадут комплексы управления космическими аппаратами

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и ГК «Спутникс» (входит в АФК «Система») заключили соглашение о сотрудничестве в области создания наземных комплексов управления космическими аппаратами и земных станций приема информации со спутников.

Документ предусматривает совместное развитие отечественных технологий и сервисов на основе низкоорбитальных спутниковых группировок и их адаптацию для применения на транспорте и инфраструктуре. Развертывание сети наземных станций приема данных и комплексов управления космическими аппаратами даст возможность ускорить создание инфраструктуры услуг на основе информации из космоса.

Генеральный директор «Спутникса» Николай Пожидаев заявил, что сотрудничество с ГТЛК обеспечивает комплексный подход к созданию спутниковых систем, что особенно важно в свете запуска в 2026 г. космического аппарата сверхвысокого разрешения «Киноспутник» с разрешением 0,8 м.

ГТЛК – крупнейшая компания России по объему лизингового портфеля. Ее транспорт работает в 90% российских регионов. Компания реализует программы льготного лизинга с государственным финансированием.

«Спутникс» – компания-производитель нано- и микроспутников, космических компонентов и технологий.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её