ГТЛК и «Спутникс» создадут комплексы управления космическими аппаратами
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и ГК «Спутникс» (входит в АФК «Система») заключили соглашение о сотрудничестве в области создания наземных комплексов управления космическими аппаратами и земных станций приема информации со спутников.
Документ предусматривает совместное развитие отечественных технологий и сервисов на основе низкоорбитальных спутниковых группировок и их адаптацию для применения на транспорте и инфраструктуре. Развертывание сети наземных станций приема данных и комплексов управления космическими аппаратами даст возможность ускорить создание инфраструктуры услуг на основе информации из космоса.
Генеральный директор «Спутникса» Николай Пожидаев заявил, что сотрудничество с ГТЛК обеспечивает комплексный подход к созданию спутниковых систем, что особенно важно в свете запуска в 2026 г. космического аппарата сверхвысокого разрешения «Киноспутник» с разрешением 0,8 м.
ГТЛК – крупнейшая компания России по объему лизингового портфеля. Ее транспорт работает в 90% российских регионов. Компания реализует программы льготного лизинга с государственным финансированием.
«Спутникс» – компания-производитель нано- и микроспутников, космических компонентов и технологий.