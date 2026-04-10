«ГигаЧат» начал поддерживать более 30 языков народов России

Если пользователь обращается к «ГигаЧату» на каком‑либо из языков, помощник дает ответы на том же языке, рассказали в Сбере. Это открывает широкие возможности – от поиска информации и помощи в учебе до подготовки текстов, обращений и взаимодействия с госорганами. Возможность общаться с ИИ на родном языке важна и для старшего поколения, которое получает доступ к цифровым сервисам в привычной языковой среде, и для молодежи, осваивающей цифровую экосистему, говорится в сообщении. Такой подход способствует сохранению культурной и исторической памяти, укрепляет связь между поколениями и закладывает основу для развития сервисов и продуктов на национальных языках.