В Китае робот-гуманоид пробежал полумарафон быстрее человека с мировым рекордом
В Пекине прошел полумарафон для роботов, победитель которого превзошел мировой рекорд, установленный человеком, сообщает Associated Press. Гуманоид от китайского производителя смартфонов Honor преодолел 21 км за 50 мин. 26 сек., сообщила администрация Пекинской зоны экономического и технологического развития (Пекин-Таун).
Действующий мировой рекорд среди людей на этой дистанции принадлежит угандийцу Джейкобу Киплимо – в марте он пробежал полумарафон в Лиссабоне примерно за 57 мин. Таким образом, робот финишировал почти на 7 мин. быстрее. Еще год назад на аналогичных соревнованиях лучший результат среди роботов составлял 2 ч. 40 мин. Забег не обошелся без курьезов. Один из участников рухнул на линии старта, другой врезался в барьер.
Гостелеканал CCTV добавил, что оба призера – также роботы Honor с автономной навигацией – финишировали примерно через 51 и 53 мин., а один из роботов даже работал регулировщиком, жестами и голосом направляя участников. Ускорение разработки гуманоидных роботов входит в пятилетний план Китая на 2026–2030 гг. По данным лондонской аналитической группы Omdia, три китайские компании (AGIBOT, Unitree Robotics и UBTech) уже вошли в число ведущих мировых поставщиков «воплощенного интеллекта», поставив в 2025 г. более 1000 таких машин каждая.