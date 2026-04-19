В Китае робот-гуманоид пробежал полумарафон быстрее человека с мировым рекордом

Гостелеканал CCTV добавил, что оба призера – также роботы Honor с автономной навигацией – финишировали примерно через 51 и 53 мин., а один из роботов даже работал регулировщиком, жестами и голосом направляя участников. Ускорение разработки гуманоидных роботов входит в пятилетний план Китая на 2026–2030 гг. По данным лондонской аналитической группы Omdia, три китайские компании (AGIBOT, Unitree Robotics и UBTech) уже вошли в число ведущих мировых поставщиков «воплощенного интеллекта», поставив в 2025 г. более 1000 таких машин каждая.