В ДФО создают систему мониторинга лесных пожаров с помощью БПЛА
В Дальневосточном федеральном округе работают над созданием интеллектуальной системы мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации на удаленных территориях. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель спутниковой системы «Гонец» (входит в «Роскосмос»).
Проект «Природосберегающие автономные системы и технологии» реализует Тихоокеанский государственный университет совместно с технологическими партнерами, включая оператора «Гонец». Система должна сократить время обнаружения очага пожара до 5–10 минут, а его локализации – до 30–60 минут.
По оценкам разработчиков, ежегодно в ДФО возникает от 800 до 1700 лесных пожаров, охватывающих до 1 млн га. При этом ключевым фактором эффективности тушения остается скорость выявления возгорания. Из-за большой площади округа – около 6,95 млн кв. км, или 40,4% территории России, – традиционный мониторинг с использованием малой авиации недостаточно эффективен.
В новой системе планируется использовать беспилотные платформы, сенсорные и телекоммуникационные комплексы, а также интеллектуальные технологии обработки данных. Особое внимание уделено энергоавтономным решениям, способным работать длительное время без внешнего питания. Передача данных будет обеспечиваться в том числе через низкоорбитальную спутниковую систему «Гонец», оборудование которой может работать и под кронами деревьев.
4 мая сообщалось, что в Хабаровском крае за майские праздники ликвидировали уже 14 лесных пожаров. Почти все возгорания были связаны с неосторожным обращением граждан с огнем.