РТК-ЦОД займется модульными решениями для хранения данных
IT-сервис-провайдер РТК-ЦОД (входит в «Ростелеком») разработал модульное решение для хранения данных «Ковчег». Решение позволяет хранить резервные копии данных как на площадках РТК-ЦОД, так и на объективах заказчика отдаленно от основной IT-инфраструктуры. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель РТК-ЦОД в рамках ЦИПР-2026.
Модуль необходим для обеспечения сохранности и безопасности данных вне зависимости от происходящего на основной инфраструктуре компании. После загрузки данных внутрь хранилища их обратная выгрузка исключена, как и любые попытки изменения или удаления, а резервные копии остаются недоступны до чрезвычайной ситуации
Согласно данным исследования iKS-Consulting «Рынок решений обеспечения непрерывности и восстановления ИТ-систем 2026», объем целевого рынка технологий такого класса в этом году оценивается в 7,3 млрд руб. При среднегодовом темпе роста в 16,4% к 2030 г. сегмент превысит отметку в 13,3 млрд руб.
Между облачными бэкапами для малого бизнеса и дорогостоящими DR-комплексами для корпораций оставалась свободная ниша – организации, требующие гарантии сохранности данных при реализации самых распространенных сценариев угроз, отметил генеральный директор РТК-ЦОД Давид Мартиросов. Он отметил, что компания планирует к 2030 г. занять не менее 30% целевого рынка решения.