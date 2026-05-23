Apple удалила более 1200 приложений из российского App Store в 2025 году

Компания Apple в 2025 г. удалила из российского сегмента App Store более 1200 приложений. Об этом говорится в ежегодном отчете компании о прозрачности работы магазина приложений.

Согласно документу, всего по требованиям государственных органов из App Store были удалены 2045 приложений. Наибольшее количество запросов на удаление поступило от России – 1213 приложений. На втором месте оказался Вьетнам, по запросу властей которого были удалены 335 приложений. Далее следуют Китай – 196 приложений, Южная Корея – 108 и Индия – 54 приложения. Также запросы на удаление направляли США (39 приложений), Япония (25), Турция (14), Египет (13), Индонезия (11), а также ряд других стран.

В отчете указано, что App Store остается доступным в 175 странах и регионах. Всего в магазине размещено более 2,17 млн приложений.

Кроме того, Apple сообщила, что за год проверила свыше 9,1 млн заявок на публикацию приложений, из которых более 2 млн были отклонены. Из магазина были удалены почти 167 000 приложений, а около 193 000 аккаунтов разработчиков заблокированы, в основном из-за мошенничества.

1 апреля сообщалось, что пользователи в России лишились возможности пополнять Apple ID со счета мобильного телефона. 2 апреля компания подтвердила невозможность обработки платежей в App Store в России. В результате оформить новую подписку или продлить действующую можно только при наличии средств на балансе аккаунта.

Ограничения затронули ряд ключевых сервисов Apple, включая Apple Music, Apple Arcade, Apple One, iCloud+, App Store, Apple TV и iTunes Store. Также стала недоступна стандартная оплата встроенных покупок в приложениях.

