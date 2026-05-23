Apple удалила более 1200 приложений из российского App Store в 2025 году

Согласно документу, всего по требованиям государственных органов из App Store были удалены 2045 приложений. Наибольшее количество запросов на удаление поступило от России – 1213 приложений. На втором месте оказался Вьетнам, по запросу властей которого были удалены 335 приложений. Далее следуют Китай – 196 приложений, Южная Корея – 108 и Индия – 54 приложения. Также запросы на удаление направляли США (39 приложений), Япония (25), Турция (14), Египет (13), Индонезия (11), а также ряд других стран.