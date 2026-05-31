С 1 июня на рейсах между Москвой и Петербургом запустят посадку по биометрии
С 1 июня в аэропортах «Пулково» и «Шереметьево» на рейсах программы «Аэрофлот Шаттл» между Санкт-Петербургом и Москвой пассажиры смогут проходить регистрацию на рейс и посадку с помощью биометрии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Пассажир вправе самостоятельно выбрать способ прохода на рейс – по паспорту либо с использованием биометрии. Применение цифровых сервисов носит добровольный характер.
Как сообщается на сайте «Пулково», сдать подтвержденную биометрию можно прямо в залах регистрации «Пулково». Это займет около 10 минут. Затем в личном кабинете на сайте «Аэрофлота» нужно разрешить использование биометрии и привязать ее к билету.
К 2028 г. биометрией в аэропортах, по прогнозам, воспользуются около 4 млн человек.
В «Шереметьево» отметили, что после того как пассажир сдает биометрию в ЕБС (в банке или «Шереметьево»), система создает цифровой шаблон лица. Это обезличенные данные для быстрого и безопасного подтверждения личности.
До 1 апреля 2027 г., пока идет пилотный проект, при входе в зону транспортной безопасности все равно потребуют паспорт, напомнили в аппарате вице-премьера.