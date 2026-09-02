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Минтранс РФ объявил конкурс регионов для развития беспилотной логистики

Сергей Пахомов

Минтранс России объявил конкурсный отбор регионов для участия в формировании низковысотной логистики, проект направлен на внедрение БПЛА в ключевые отрасли экономики. Об этом ведомство сообщило в своем пресс-релизе по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ).

В регионе-победителе планируется развернуть цифровую платформу управления низковысотной экономикой на базе госинформсистемы «ЭРА-Глонасс» и разработать мастер-план беспилотной аэрологистики.

Заявку на участие в конкурсе подает субъект РФ. В качестве пилотной территории можно предложить весь регион, муниципальное образование, городской округ или другую территорию.

Конкурсная комиссия с участием экспертов оценит заявки по 16 критериям в пяти блоках. Победителем станет регион, набравший максимальный балл и представивший хотя бы один сценарий с подтвержденным правовым механизмом запуска, готовым эксплуатантом и реализуемым маршрутом.

ВЭФ – ежегодная международная деловая площадка, проводится во Владивостоке с 2015 г. по решению президента России. Его главная цель – обсуждение стратегий развития Дальнего Востока, привлечение инвестиций в регион и укрепление экономического сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

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