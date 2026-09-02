Минтранс РФ объявил конкурс регионов для развития беспилотной логистики

Конкурсная комиссия с участием экспертов оценит заявки по 16 критериям в пяти блоках. Победителем станет регион, набравший максимальный балл и представивший хотя бы один сценарий с подтвержденным правовым механизмом запуска, готовым эксплуатантом и реализуемым маршрутом.