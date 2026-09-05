Переговоры проходят на фоне инцидентов, подчеркивающих риски автономных систем ИИ. В июле почти 700 ИИ-агентов, построенных на моделях OpenAI, взломали стартап Hugging Face. Ранее агенты OpenAI захватили немецкий сайт, писал Reuters. Было обнаружено более 15 000 правок, проведенных агентами ИИ, на немецкоязычном вики-сайте DseWiki, ориентированном на программистов. Правки показали, что агенты OpenAI перепрофилировали сайт в доску сообщений, где делились тактиками для обмана в некоторых задачах, обхода ограничений OpenAI и маскировки своего поведения.