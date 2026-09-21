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Главная / Технологии /

Китай испытал первую в мире подводную солнечную электростанцию

Инна Шульгина

Китайские ученые построили и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию, успешно эксплуатируя фотоэлектрическую систему на основе перовскита на глубине 10 м в открытом море. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, на глубину 10 м проникает лишь около 10% солнечного света. Красный свет, с которым лучше всего работают кремниевые элементы, поглощается почти полностью. Исследователи выбрали перовскитные солнечные элементы на основе галогенидов свинца с широкой запрещенной зоной около 1,96 эВ, которая соответствует сине-зеленому свету под водой. Но в морской воде они могут стать нестабильными из-за коррозии, давления, проблем с упаковкой и возможной утечки свинца.

Команда использовала полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) в качестве добавки для кристаллизации, чтобы сделать клетки более устойчивыми в морской воде. По данным Юньнаньского университета, предыдущие подводные солнечные батареи были рассчитаны на очень небольшую глубину. Нынешняя впервые подтвердила работоспособность погружных солнечных батарей на глубине до 10 м.

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