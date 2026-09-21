Китай испытал первую в мире подводную солнечную электростанцию

По данным издания, на глубину 10 м проникает лишь около 10% солнечного света. Красный свет, с которым лучше всего работают кремниевые элементы, поглощается почти полностью. Исследователи выбрали перовскитные солнечные элементы на основе галогенидов свинца с широкой запрещенной зоной около 1,96 эВ, которая соответствует сине-зеленому свету под водой. Но в морской воде они могут стать нестабильными из-за коррозии, давления, проблем с упаковкой и возможной утечки свинца.