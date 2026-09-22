Япония хочет использовать человекоподобных роботов в сфере обороны

Роботы будут применяться для обеспечения патрулирования военных баз и транспортировки материалов. Мера направлена на сокращение личного состава из-за нехватки кадров в стране. При этом высокопоставленный член комитета по безопасности правящей либерально-демократической партии заявил, что Япония «не ожидает, что человекоподобные роботы, оснащенные оружием, будут использоваться в боевых действиях».