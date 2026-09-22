Япония хочет использовать человекоподобных роботов в сфере обороны
Япония изучит возможность использования человекоподобных роботов в сфере национальной обороны, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве и правящей партии страны.
«ИИ может стать эффективным инструментом для замены или дополнения операций, выполняемых ограниченным числом персонала», – заявил высокопоставленный чиновник министерства обороны.
Роботы будут применяться для обеспечения патрулирования военных баз и транспортировки материалов. Мера направлена на сокращение личного состава из-за нехватки кадров в стране. При этом высокопоставленный член комитета по безопасности правящей либерально-демократической партии заявил, что Япония «не ожидает, что человекоподобные роботы, оснащенные оружием, будут использоваться в боевых действиях».
Как отмечает агентство, в дальнейшем роботов также планируется применять для разведывательных и спасательных операций.
Исследования в данной области будут проводиться под руководством Агентства по закупкам, технологиям и логистике (ATLA).
В минобороны Японии также отметили, что в 2027 г. ведомство планирует включить ИИ в командную структуру сил самообороны Сирии и протестирует тактический спутник с ИИ.