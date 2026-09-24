В Казахстане рестораны начали использовать российские IT-разработки

«Рестораны и кафе там, как и России, переживают эпоху перехода на цифровые технологии, при чем это касается как и непосредственного общения с клиентами, так и диджитализации процессов, которые скрыты от посетителя – например, финансовый учет или работа с поставщиками», – рассказала сооснователь Inno clouds Анастасия Буравцова.