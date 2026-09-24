В Казахстане рестораны начали использовать российские IT-разработки
Российский разработчик IT-решений для кафе и ресторанов Inno clouds начал работу в Казахстане. До конца года компания планирует расширить партнерскую программу до 300 заведений страны, сообщил «Ведомостям» представитель Inno clouds.
Разработки от этой компании включают сервис умной аналитики контроля за финансовым состоянием кафе и ресторанов, электронной очереди, а также искусственный интеллект для генерации контента, в частности цифрового меню и визуала. Inno clouds также создает QR-меню, киоски и планшеты для оформления самостоятельного заказа.
Казахстан стал вторым экспортным направлением разработчика. ИИ-решения компании уже используются в ОАЭ, где локальные бренды применяют QR-меню, ИИ-агента для финансового учета и киоски самообслуживания. В ближайшие несколько месяцев компания планирует начать работу в Киргизии и Узбекистане.
«Рестораны и кафе там, как и России, переживают эпоху перехода на цифровые технологии, при чем это касается как и непосредственного общения с клиентами, так и диджитализации процессов, которые скрыты от посетителя – например, финансовый учет или работа с поставщиками», – рассказала сооснователь Inno clouds Анастасия Буравцова.
Inno clouds – российская IT-компания, резидент Сколково, разрабатывающая решения для самостоятельного оформления заказов в ресторанах, кофейнях и сетевых форматах гостинично-ресторанного бизнеса. Решения компании установлены более, чем в 400 кафе, ресторанах и фуд-кортах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и городах Дальнего Востока.