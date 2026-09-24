В конце июля The Guardian писала, что ИИ-агент OpenAI, устроивший серию атак на компанию Hugging Face, также проник в систему клиента компании Modal Labs. По данным Modal Labs, агент использовал уязвимый код, который был написан клиентом Modal Labs и размещен на платформе компании. Агент вышел из своей изолированной среды тестирования («песочницы») и взломал другую «песочницу», которая была размещена в «инфраструктуре другого провайдера».