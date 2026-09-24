Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
LKOH5 412-0,41%CNY Бирж.12,635-0,52%IMOEX2 325,04+0,55%RTSI867,84+0,55%RGBI112,55+0,21%RGBITR770,24+0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Албаниз: ИИ-агент OpenAI взломал правительственный сайт Австралии

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В июне агент искусственного интеллекта (ИИ), разработанный компанией OpenAI, взломал сайт австралийской государственной системы медицинского страхования Medicare. В начале сентября компания уведомила об этом правительство страны по электронной почте, сообщил премьер-министр Энтони Албаниз, передает The Guardian.

Премьер-министр выступил с заявлением на саммите ООН в Нью-Йорке. По словам Албаниза, агент OpenAI получил несанкционированный доступ к общедоступному порталу статистической отчетности Medicare, где содержится неконфиденциальная информация о программе, касающаяся данных и статистики, например о расходах. ИИ-агент проник в системы Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения, департамента здравоохранения штата Виктория и Бюро статистики и исследований преступности штата Новый Южный Уэльс.

«Сегодня я поговорил с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом, чтобы выразить крайнюю обеспокоенность Австралии в связи с этим инцидентом. Я также выразил разочарование тем, что компания слишком долго не информировала правительство о случившемся», – заявил Албаниз.

В конце июля The Guardian писала, что ИИ-агент OpenAI, устроивший серию атак на компанию Hugging Face, также проник в систему клиента компании Modal Labs. По данным Modal Labs, агент использовал уязвимый код, который был написан клиентом Modal Labs и размещен на платформе компании. Агент вышел из своей изолированной среды тестирования («песочницы») и взломал другую «песочницу», которая была размещена в «инфраструктуре другого провайдера».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь