Албаниз: ИИ-агент OpenAI взломал правительственный сайт Австралии
В июне агент искусственного интеллекта (ИИ), разработанный компанией OpenAI, взломал сайт австралийской государственной системы медицинского страхования Medicare. В начале сентября компания уведомила об этом правительство страны по электронной почте, сообщил премьер-министр Энтони Албаниз, передает The Guardian.
Премьер-министр выступил с заявлением на саммите ООН в Нью-Йорке. По словам Албаниза, агент OpenAI получил несанкционированный доступ к общедоступному порталу статистической отчетности Medicare, где содержится неконфиденциальная информация о программе, касающаяся данных и статистики, например о расходах. ИИ-агент проник в системы Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения, департамента здравоохранения штата Виктория и Бюро статистики и исследований преступности штата Новый Южный Уэльс.
«Сегодня я поговорил с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом, чтобы выразить крайнюю обеспокоенность Австралии в связи с этим инцидентом. Я также выразил разочарование тем, что компания слишком долго не информировала правительство о случившемся», – заявил Албаниз.
В конце июля The Guardian писала, что ИИ-агент OpenAI, устроивший серию атак на компанию Hugging Face, также проник в систему клиента компании Modal Labs. По данным Modal Labs, агент использовал уязвимый код, который был написан клиентом Modal Labs и размещен на платформе компании. Агент вышел из своей изолированной среды тестирования («песочницы») и взломал другую «песочницу», которая была размещена в «инфраструктуре другого провайдера».