Пиотровский: новейшие технологии углубляют посещаемость музеев
Цифровые технологии углубляют посещаемость музеев, это «хорошее» средство знакомства с институциями. Об этом заявил глава Эрмитажа Михаил Пиотровский на дискуссии «Новые технологии в культуре и искусстве – благо или вред, преимущества или риск» на Петербургском форуме объединенных культур.
«Новейшие технологии абсолютно не меняют посещаемость музея. Наоборот, делает его более углубленным и нормальным, поэтому это хорошее средство знакомства», – сказал он.
Петербургский музей проводит гастроли мультимедийной выставки «Великолепный Эрмитаж», где используются иммерсивные залы с «оживающими» полотнами, 3D-голограммы античных скульптур и др. Отвечая на вопрос о том, что может ли такой формат подогревать интерес к посещению музея в Санкт-Петербурге, Пиотровский пояснил, что такие инициативы могут скорее подготовить будущих посетителей Эрмитажа: «Он уже будет знать, на что он смотрит, и знать, какие мазки у Рембрандта».
В интервью «Ведомостям» Пиотровский говорил, что цифровой формат – это другая эстетика и другой разговор, а не «просто способ что-то показать». Пиотровский в целом отмечал, что музей сохраняет и фильтрует память. Само представление предметов стоит последним этапом в инфраструктуре институций, хотя именно его все видят.