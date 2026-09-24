Пиотровский: новейшие технологии углубляют посещаемость музеев

Петербургский музей проводит гастроли мультимедийной выставки «Великолепный Эрмитаж», где используются иммерсивные залы с «оживающими» полотнами, 3D-голограммы античных скульптур и др. Отвечая на вопрос о том, что может ли такой формат подогревать интерес к посещению музея в Санкт-Петербурге, Пиотровский пояснил, что такие инициативы могут скорее подготовить будущих посетителей Эрмитажа: «Он уже будет знать, на что он смотрит, и знать, какие мазки у Рембрандта».