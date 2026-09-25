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Кабмин подготовил проект постановления о предустановке RuStore на Smart TV

Анна Суслова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство РФ подготовило проект постановления о предварительной установке приложения RuStore на телевизоры с функцией Smart TV. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

«Предустановка отечественного магазина приложений должна обеспечить гарантированный доступ к российским сервисам на телевизорах с функцией Smart-TV и позволить реализовать требования по предустановке в том числе тех приложений, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Предложения по изменению перечня обязательных приложений, которые должны быть предварительно установлены на телевизоры с функцией Smart TV, Минцифры опубликует до 1 марта 2027 г.

В ведомстве отметили, что RuStore будет включен в механизм обязательной предустановки программ для Smart TV, однако владельцы телевизоров могут не пользоваться приложением.

31 июля правительство РФ утвердило перечень российских и евразийских приложений, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды техники в 2027 г. В него вошли RuStore, «Яндекс Браузер», «Яндекс с Алисой», «Яндекс Карты», «Макс», «Дзен», «VK Видео», «В контакте», «Госуслуги», приложение «Честный знак» и др.

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