Кабмин подготовил проект постановления о предустановке RuStore на Smart TV

«Предустановка отечественного магазина приложений должна обеспечить гарантированный доступ к российским сервисам на телевизорах с функцией Smart-TV и позволить реализовать требования по предустановке в том числе тех приложений, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).