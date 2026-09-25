Гейтс призвал регулировать ИИ предупреждением о риске гибели миллиарда человек
Соучредитель Microsoft и миллиардер-филантроп Билл Гейтс призвал законодателей в Вашингтоне регулировать разработку искусственного интеллекта, заявив, что ИИ достаточно мощен, чтобы вызвать события, которые могут привести к гибели миллиарда человек. Об этом он сказал в интервью NBC News в ходе программы Meet the Press.
«Никто не считает, что саморегулирования достаточно. Нужно, чтобы правоохранительные органы и политики включились в обсуждение того, как должны выглядеть меры предосторожности и мониторинг. Это должно быть обязательным требованием. Это создаст небольшие дополнительные трудности для отрасли, но не приведет к существенному замедлению работы», – сказал он.
Гейтс не стал преуменьшать риск того, что ИИ может уничтожить человечество в течение нескольких лет, но призвал американцев не игнорировать угрозу того, что ИИ может быть использован злоумышленниками для причинения масштабного вреда уже сегодня. «ИИ, безусловно, достаточно мощен, чтобы приводить в движение события, которые, знаете ли, вызывают миллиард смертей. Так что, хотя достичь 100% довольно трудно, никогда еще не было оружия столь мощного, как сочетание людей со злыми намерениями, использующих новейшие инструменты ИИ», – сказал он.
Телеканал отмечает, что на государственном уровне некоторые губернаторы уже начали регулировать отдельные компании, которые занимаются ИИ. Так, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на прошлой неделе подписал указ о создании совета экспертов, который разработает план по усилению законодательства штата в области безопасности ИИ. Решение об усилении законодательства в этой отрасли на этой неделе также приняли губернаторы Мэриленда и Нью-Йорка Уэс Мур и Кэти Хокул.
При этом не все официальные лица согласны с необходимостью законодательного регулирования в этой отрасли или приостановки развития ИИ.
Так, например, президент Microsoft Брэд Смит, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что компании, работающие с ИИ, не нуждаются в федеральном урегулировании.
14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что «единственный контроль или "ограничительные меры", необходимые для ИИ, – это сильный и умный (с высоким IQ!) президент», говоря о себе. Впоследствии Трамп неоднократно критиковал инициативы о необходимости замедления развития ИИ, обосновывая свою точку зрения в том числе необходимостью опередить Китай в этой сфере.