Гейтс призвал регулировать ИИ предупреждением о риске гибели миллиарда человек

Гейтс не стал преуменьшать риск того, что ИИ может уничтожить человечество в течение нескольких лет, но призвал американцев не игнорировать угрозу того, что ИИ может быть использован злоумышленниками для причинения масштабного вреда уже сегодня. «ИИ, безусловно, достаточно мощен, чтобы приводить в движение события, которые, знаете ли, вызывают миллиард смертей. Так что, хотя достичь 100% довольно трудно, никогда еще не было оружия столь мощного, как сочетание людей со злыми намерениями, использующих новейшие инструменты ИИ», – сказал он.