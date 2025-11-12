Газета
/
Город
2 часа назад
Тест.
Что вы знаете про интернет?
35 лет назад была предложена концепция Всемирной паутины
Ведомости
Скопировать ссылку
Пройду позже
Вопрос 1 из 13
Интернет позволил пользователям обмениваться информацией на расстоянии. В каком году он появился?
1946
1969
1984
1993
