Технологии / Персональные технологии

Телефон, похожий на банан: как выглядит современная Nokia 8110

Редактор «Ведомостей» Павел Кантышев оценил новую версию слайдера из «Матрицы»

27.02.18
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