Технологии / Персональные технологии Телефон, похожий на банан: как выглядит современная Nokia 8110 Редактор «Ведомостей» Павел Кантышев оценил новую версию слайдера из «Матрицы» {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» 27.02.18