«Автотор» увеличит штат на 10% и на столько же поднимет зарплату

«Автотор» в этом году увеличит штат на 10% и на столько же поднимет зарплату. Автозаводу помогают заказы Hyundai и Kia

Калининградский «Автотор» примет на работу около 200 новых сотрудников до конца 2016 г. Сейчас численность предприятия – около 2200 человек. То есть штат увеличится почти на 10%. «В прошлом году мы были вынуждены пойти на сокращение персонала в рамках оптимизации», – поясняет президент «Автотор холдинга» Валерий Драганов. Тогда было уволено около 400 человек в основном из-за потери заказов General Motors – компания фактически ушла из России.

Сейчас люди вновь набираются из-за восстановления скорректированного в начале года бизнес-плана, повышения локализации производства, говорит Драганов. Кроме того, часть новых сотрудников будет задействована на проекте по производству коммерческих автомобилей, а также на производстве новых моделей Hyundai и Kia, продолжает он. В этом году на конвейер стали новые коммерческие и легковые автомобили, включая кроссовер Hyundai Tucson.

В 2015 г. на «Автоторе» производство снизилось почти в 2 раза – по контрактной схеме было выпущено почти 92 000 автомобилей под брендами Hyundai, Kia и BMW. Насколько в этом году может увеличиться выпуск автомобилей, не раскрывается.

Кроме того, с 1 октября сотрудникам «Автотора» будет увеличена зарплата, которая в среднем составляет около 35 000 руб. Зарплата увеличится примерно на 10% – это коснется сотрудников, задействованных в автопроизводстве, пояснил Драганов.

Спрос и выпуск сокращаются Общий выпуск легковых автомобилей в России по итогам восьми месяцев 2016 г. сократился на 13% до 702 000 шт., следует из данных Росстата, а продажи легковых автомобилей и LCV – на 15%, гласят данные АЕБ.

Зарплаты, несмотря на падение рынка, повышают и другие автопроизводители. «АвтоВАЗ» поднял ее на 6% с 1 июля, за исключением топ-менеджеров. Средняя численность сотрудников завода с июня 2015 г. по июнь 2016 г. снизилась на 15,7% до 43 516 человек, следует из отчетности. Численность сотрудников «Рено Россия» в течение этого же периода увеличилась на 13% до 4476 человек, сказал представитель компании. Он добавил, что в первом полугодии была пересмотрена заработная плата руководителей, специалистов и служащих компании – на уровне прогноза инфляции 2016 г. На осень запланирована единовременная индексация заработной платы для всех занятых на производстве. Обычно на «Хендэ мотор мануфактуринг рус» индексация зарплат происходит в начале года, в этом году уже была, отметил представитель завода.

Зарплата на заводах группы ГАЗ увеличилась в июле – индивидуально для каждого, но тоже за исключением руководящего состава. Также установлена индексационная надбавка. «Мы ежегодно корректируем заработную плату. В этом году надбавка составила в среднем 5–7% в зависимости от региона», – говорит представитель Ford Sollers. Планируется ли изменить численность заводов, он не пояснил, лишь отметил, что «мы продолжим адаптировать производство под рыночные условия».

За последние два года из-за сокращения рынка и девальвации рубля российские автозаводы старались по максимуму оптимизировать расходы, в том числе и на оплату труда, комментирует аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Сейчас, когда ситуация в экономике стабилизировалась и компаниям стало проще планировать деятельность, автоконцерны могут себе позволить при необходимости принимать новых сотрудников, повышать зарплату – пусть и на уровень инфляции, отмечает он. К тому же предприятиям нужно быть готовыми к смене тенденции на рынке – в 2017 г. он может стабилизироваться, затем начнется его постепенное восстановление, указывает эксперт.