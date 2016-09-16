Porsche Panamera: Волшебный лимузин
- Вадим Овсянкин
- / Для Ведомостей
Знакомство с Panamera я начинаю с галерки, где меня сразу ждет приятный сюрприз: с дверного проема исчез прилив - продолжение подлокотника, злобный элемент интерьера, которым в модели-предшественнице я (думаю, и не только я) ощутимо получал по почкам, усаживаясь на заднее кресло. Сзади просторно ногам и достаточно места над головой, несмотря на стеклянную панорамную крышу и изменение ее контура, - дизайнеры занизили заднюю часть на 20 мм, что сразу лишило машину характерного «горба», утяжелявшего профиль предшественницы. У новой Panamera вырисовался стремительный облик гран-туризмо - с длиннющим капотом, покатой крышей и мускулистой кормой, напоминающей грозный 911-й.
Изменения в дизайне второго поколения Panamera директор по линейке моделей Panamera Гернот Дёльнер называет революционными. Но спереди новшества не столь очевидны, и если бы не оптика - матричные фары в обрамлении четырех светодиодных ходовых огней, новинку можно было бы легко спутать с прежней моделью. Прибавка в габаритах - 34 мм в длину, 6 мм в ширину и 5 мм в высоту по верхней точке крыши — явно пошла на пользу комфорту задних пассажиров. Для них теперь индивидуальные настройки сидений с откидными спинками, открывающими доступ в багажник (увеличился до 495 л), отдельная мультимедийная система с сенсорным 7-дюймовым дисплеем.
Даже нет смысла описывать удобство водителя за рулем - оно, как всегда в Porsche, идеально. На щитке приборов остался единственный аналоговый тахометр по центру, по его краям прописались 7-дюймовые дисплеи. На них можно с помощью джойстиков-шариков на руле вывести разную информацию - от расхода топлива, давления наддува и перегрузок до навигации с зумом. По правую руку от водителя - 12-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой Apple CarPlay и управлением с Apple Watch и сенсорная панель Direct Touch Control.
Главное достоинство новой Panamera, говорит Дёльнер, - расширение диапазона между комфортом, свойственным лимузинам, и спортивными возможностями, характерными для марки Porsche. В первой версии модели у водителя был выбор из трех режимов настроек шасси, в новой их уже четыре: Normal, Individual, Sport и Sport Plus. Они активируются через дисплей на центральной консоли или, что удобнее, - специальным круглым переключателем на руле.
Режим Normal предоставляет пассажирам максимальный комфорт (смена передач на низких оборотах мотора, самые комфортные настройки пневмоподвески). Этот комфорт так и норовят нарушить 21-дюймовые колеса с низкопрофильной резиной, что, например, хорошо заметно в момент переезда «лежачих полицейских». Именно в этом режиме ощущается преимущество новых трехкамерных пневмоэлементов подвески Panamara (вместо двухкамерных, отчего объем используемого воздуха увеличился на 60%) и незаметной работы новой 8-скоростной коробки передач PDK с двумя сцеплениями. При переводе в Sport автомобиль становится более отзывчивым - улучшается реакция на газ, оперативней меняются передачи, используется более широкий диапазон оборотов двигателя, жестче становятся подвески (вместо трех камер работают две). А в Sport Plus «лимузин», как величает Дёльнер пятидверный хэтчбек Panamera, превращается в спорткар, где кроме моментальной реакции на газ и эффективной работы PDK активируется система гоночного старта Launch Control, подвески переводятся на максимальную жесткость, опуская автомобиль на 28 мм на передней оси и на 20 мм на задней для лучшей аэродинамики и устойчивости на дороге. Именно в этом режиме Panamera Turbo проехала Северную петлю Нюрбургринга за неповторимые для лимузинов 7 мин. 38 с. Куда там заряженным Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-серии и Jaguar XJ, которые считаются конкурентами Panamera. В Individual, что понятно из названия, водитель сам выбирает настройки шасси и силового агрегата.
Вначале нам досталась версия 4S Diesel с 422–сильным турбодизелем и полноприводной трансмиссией (такая появится на российском рынке чуть позже бензиновых модификаций). Новый V-образный двигатель объемом 4 л с двумя турбинами развивает титанический крутящий момент 850 Нм. С ним устанавливать рекорды в Нюрбургринг не выезжали, и зря. Когда переводишь селектор на руле в Sport Plus и набираешь первую сотню с места всего за 4,3 с, то по ощущениям динамика у 4S Diesel не многим уступает версии Turbo (3,6 с до 100 км/ч). Из восьми ступеней в разгоне участвуют только шесть, максимальная отдача мощности в диапазоне от 3500 до 5000 об./мин., а пик момента приходится на интервал от 1000 до 3250 об./мин., поэтому при разгоне нет смысла переходить в ручной режим и самому дергать подрулевые лепестки – вы просто не успеете быстрее автоматики. При этом в салоне не так слышно свойственный дизелю рокот, а дисплей на щитке приборов к концу теста после всех мыслимых и немыслимых ускорений радует скромным расходом топлива в 8,3 л на сотню, то есть запасом хода под 1000 км при полном баке. Для покорителей просторов есть еще и опция увеличенного в объеме с 75 до 90 л топливного бака, обещающего езду без дозаправки на 1475 км.
В V-образных моторах Porsche используется центральная компоновка двух турбин в развале блока цилиндров (Central Turbo), у V6 для экономии веса в развале расположен и выпускной коллектор. Еще V6 принципиально отличается от бензинового V8 и работой клапанов – в V6 они применяют знакомую по первому поколению Panamera систему контроля фаз газораспределения Varioсam Plus, которая адаптирует открытие клапанов в зависимости от текущей потребности в мощности.
Бензиновая Panamera 4S таким расходом топлива похвастаться уже не может - в среднем у нас получилось 12 л на сотню. Но в 4S уже больше чувствуется «настоящий Porsche». По динамке разгона 4S выигрывает всего 0,1 с у 4S Diesel, но ускорение идет под более приятную мелодию мотора. Под капотом - знакомый по предшествующему поколению 3-литровый V6, который был основательно переработан - скинул 14 кг веса, но получил дополнительно 20 л. с. мощности и 30 Нм крутящего момента и стал на 11% экономичнее. Panamera 4S показалась достаточно динамичной для «лимузина», в то же время комфортной и более доступной по цене. В ней лучше уравновешены «люкс» и «спорт», но если ваши предпочтения перевешивает «спорт» - ваш вариант Panamera Turbo!
В этой модификации воплотилось все, за что мы любим Porsche. И даже больше того. Ощущение беспредельной динамики ускорения - и это не только 3,6 с до 100, но и 12,7 с до 200 км/ч. И даже после этой отметки Turbo ускоряется с не меньшей прытью - мешают только попутные автомобили. За отличную устойчивость и маневренность на всех скоростях нужно хвалить полноуправляемое шасси (до 50 км/ч активная задняя ось подруливает автомобиль, изменяя угол поворота колес до 2,8 градусов в противоположную сторону относительно направления передних, свыше 50 км/ч - на угол до 1,5 градуса параллельно передним), систему адаптивного распределения крутящего момента между задними колесами (PTV Plus), систему подавления кренов (PDCC Sport), позаимствованную от 911-го, и адаптивную пневмоподвеску. Все они функционируют под единым контролем центральной системы управления 4D-Chassis Control.
Panamera - единственный в мире «лимузин», который нажатием одной, но волшебной кнопки на руле Sport Response, входящей вместе с Launch Control в пакет Sport Chrono, превращается из тихоходного лайнера в грозный спорткар. Она ставится на все модификации Panamera, функционирует в любом из четырех режимов движения и дает максимальную отдачу мотора и трансмиссии в течение 20 с - этакий «форсаж», который позволяет резко ускорить автомобиль, например для обгона.
Впрочем, даже без этой волшебной кнопки Panamera Turbo при нажатии педали газа в пол делает kick down 8-скоростной PDK на 5 передач и выстреливает вперед, как снаряд. Под капотом версии Turbo V8 4,0 л мощностью 550 л. с. и моментом 770 Нм, который благодаря наличию двух турбин умеет наращивать мощность очень плавно, без рывков, и выдавать максимальный крутящий момент уже при 1960 об./мин., что позволяет уверенно ехать со скоростью 70 км/ч на 8-й передаче. Ради улучшения экономичности в диапазоне до 3500 об./мин. (до 250 Нм) электроника отключает четыре цилиндра двигателя из восьми. Средний расход в сравнении с предшественником - 4,8 л V8 - сократился на 1 л, правда, за время теста он все равно составил 18,0 л на сотню. Медленно на Porsche ездить трудно…
Драйверские качества Panamera Turbo на горных серпантинах не менее впечатляют, чем «полеты» по автобанам. Небольшой в диаметре руль плюс система подруливания задней оси позволяют проходить «шпильки» точно, почти не перехватывая обод. По рулю на виражах ощущается легкая недостаточная поворачиваемость - до 100% тяги передается на переднюю ось, а на заднюю - не более 30%. Поэтому у Turbo нет резких срывов задней оси даже с отключенной системой стабилизации. Автомобиль едет четко и быстро, и лишь специфический запах перегретых тормозных дисков выдает степень нагрузки на системы машины при агрессивной езде по горным дорогам.
Panamera построена на платформе MSB (модульные стандартные блоки), за разработку которой в концерне Volkswagen отвечает Porsche. Одним из преимуществ платформы является ее большая вариативность: на очереди выпуск длиннобазной версии, универсала и моноприводных модификаций Panamera.
В езде трудно к чему-либо придраться, а вот в эргономике… Управление, сведенное на центральный дисплей и сенсорную панель, выглядит симпатично и кажется практичным, особенно если вспомнить россыпь кнопок у предшествующей модели, но в движении отвлекает - что по автобану, что по серпантинам. Например, настраивать направление воздуха из центрального дефлектора вентиляции теперь нужно через дисплей, то есть целиться в него пальцем. В любой машине это делается на ощупь, не отрывая взгляда от дороги, а в новой Panamera не обойтись без помощи зрения. То есть в левой руке у меня все четко: мощный, с острым управлением автомобиль, реагирующий на малейшее движение, а в правой все наоборот: она никак не может разобраться, где как нажать и куда протащить палец. Может, подобный интерфейс требует привычки и больше времени для адаптации? Но мне показалось, что с сенсорным управлением в кокпите явно переборщили. Это единственное, что насторожило в новой Panamera, но, впрочем, не испортило впечатления.
Когда Panamera называют «лимузином», я представляю себя этаким пенсионером, убаюканным в комфортном салоне грациозно парящего над асфальтом люксового автомобиля. За рулем Panamera, особенно в версии Turbo, вы никогда не почувствуете себя старше, он, наоборот, молодит. Поэтому не удивительно, что средний возраст владельцев Panamera в России, по данным компании, - 35 лет. Даже в самом комфортном режиме Normal все равно ощущаешь именно Porsche. Дело не в уровне отделки интерьера, качестве кожи, наборе и числе опций и даже не в стиле. Я имею в виду управление, остроту руля, реакции на газ, информативность педали тормоза и чувство автомобиля всем телом.
Технические характеристики Porsche Panamera*
|4S Diesel
|4S
|Turbo
|Тип кузова, число дверей/мест
|хэтчбек, 5/4
|Длина/ширина/высота/колёсная база, мм
|5049/1937/1423/2950
|5049/1937/1427/2950
|Тип двигателя, число цилиндров, расположение
|дизельный с турбонаддувом, V8, спереди продольно
|бензиновый с турбонаддувом, V6, спереди продольно
|бензиновый с турбонаддувом, V8, спереди продольно
|Объём двигателя, куб. см
|3956
|2894
|3996
|Мощность, л.с./об. в мин.
|422/3500–5000
|440/5650–6600
|550/5750–6000
|Максимальный крутящий момент, Нм/об. в мин.
|850/1000–3250
|550/1750–5500
|770/1960–4500
|Коробка передач
|8-ступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями PDK
|Привод
|подключаемый полный
|Снаряженная масса, кг
|2050
|1870
|1995
|Полная разрешённая масса, кг
|2635
|2495
|2585
|Максимальная скорость, км/ч
|285
|289
|306
|Разгон до 100 км/ч (с пакетом Sport Chrono), с
|4,5 (4,3)
|4,4 (4,2)
|3,8 (3,6)
|Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
|6,7-6,8
|8,1-8,2
|9,3-9,4
|Объём багажника/со сложенными задними сидениями, л
|495/1304
|Клиренс, мм
|н/д
|Объём топливного бака, л
|75
|Топливо
|дизель
|Аи-98
|Стоимость автомобиля, млн руб.
|н/д
|от 7, 61
|от 9,99