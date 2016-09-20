Август стал самым успешным месяцем для автопрома Петербурга в 2016 году

В августе петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 28 400 автомобилей -­ это максимальный месячный показатель производства в 2016 г. и на 14% больше августа прошлого года, подсчитали аналитики «Auto-Dealer-СПб». Такой результат был достигнут, несмотря на то что не все заводы работали полный месяц. Так, у Nissan летние каникулы завершились 7 августа, а рабочие Toyota отдыхали две первые недели прошлого месяца.

Рост обусловлен стартом производства сразу двух моделей - Creta на заводе Hyundai и RAV4 на Toyota, объясняет генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. Уровень спроса на Creta в августе, а также популярность RAV4 в нынешней рыночной ситуации могут позволить петербургским предприятиям выпускать более 30 000 автомобилей ежемесячно, говорит Чаплыгин.

За первые восемь месяцев 2016 г. в Петербурге собрано 174 400 легковых автомобилей, что на 10% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает «Auto-Dealer-СПб». Но теперь есть надежда на стабилизацию производства. Выпуск Hyundai Creta стартовал 1 августа, а Toyota RAV4 - 22 августа. Hyundai Creta стала самым популярным кроссовером в России - в первый же месяц в стране было реализовано 3479 машин этой модели. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), Creta оттеснила Renault Duster (3463 шт.), который возглавлял список самых популярных кроссоверов последние шесть месяцев подряд – с февраля 2016 г. Модель корейского бренда стоит от 749 900 руб. до 1 149 900 руб. (в комплектации Comfor без учета дополнительного оборудования), французской марки – от 629 000 до 989 990 руб.

Завод Hyundai в Петербурге выпускает примерно 900 автомобилей в сутки, на него приходится три четверти городского производства авто, говорит представитель завода. По ее словам, в августе с началом выпуска модели Creta объемы производства на заводе не изменились, так как новинка сменила на конвейере хетчбэк Solaris. Августовский рост производства объясняется тем, что в этом месяце было больше рабочих дней — в июле завод уходил на каникулы, в мае были праздники, рассказывает представитель Hyundai. Она говорит, что по итогам года производство на заводе несколько сократится (до 200 000 автомобилей против 229 000 в 2015 г.).

По данным российского подразделения Toyota, в конце 2015 г. для подготовки к запуску RAV4 производственная мощность завода была увеличена в два раза – с 50 000 до 100 000 автомобилей. Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему выпуска автомобилей растет. По данным «Auto-Dealer-СПб», по итогам января - августа она составила 24,8% (в январе - июле было 23,9%), а в августе достигла 31,2%. Теперь в топ-25 наиболее продаваемых автомобилей в России шесть моделей, которые производятся в Петербурге, – помимо лидера российского авторынка Hyundai Solaris в их числе Kia Rio, Toyota Camry, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail и Toyota RAV4, сообщает «Auto-Dealer-СПб».

В Петербурге представили новый Hyundai Creta