В среду акции российских автопроизводителей дорожали

Привилегированные акции «АвтоВАЗа» (около 20% от уставного капитала) по итогам торгов на Московской бирже 21 сентября подорожали на 19% до 4,67 руб. за 1 шт. (в течение дня рост доходил до 24%), обыкновенные – на 4,28% до 9,25 руб. Капитализация составила 19 млрд руб. «Это демонстрация доверия к компании, к ее результатам деятельности и планам», – комментирует представитель «АвтоВАЗа». В последние месяцы продажи Lada растут, для улучшения финансового положения «АвтоВАЗа» планируется его рекапитализация на общую сумму в 85 млрд руб., напоминает он.

Публичных новостей, которые могли бы увеличить интерес к префам «АвтоВАЗа», в среду не было, замечают аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов и аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Скорее всего, это спекулятивные сделки на перспективу в связи с планируемой рекапитализацией «АвтоВАЗа», думает Беспалов. В декабре 2016 г. в рамках первого этапа будут размещены акции на 25 млрд руб. (выкупить все готова Renault), а в I квартале 2017 г. «Ростех» может 31 млрд руб. долга «АвтоВАЗа» перед ним конвертировать в акции, а около 20 млрд руб. долга – списать. Часть долга может конвертировать и Renault. Сейчас привилегированные акции «АвтоВАЗа» торгуются с большим дисконтом к обыкновенным (компания убыточная и уже давно не платит дивиденды) и покупатели префов, видимо, надеются, что в процессе рекапитализации этот разрыв сократится, рассуждает он. Еще одной причиной интереса могли служить ожидания объявления оферты, допускает эксперт. Впрочем, шансы на получение значительной выгоды сомнительны, добавляет Беспалов. Скорее всего, ориентиром в процессе рекапитализации будет выступать рыночная цена акций, поясняет он. Обязательное предложение о приобретении бумаг у остальных акционеров формально нужно сделать при достижении порога 50 и 75%, напоминает старший юрист Sameta Сергей Казаков. Но этого можно и не делать, если акционер приобретает бумаги в рамках преимущественного права, оговаривается он. Такое право будет предусмотрено при допэмиссии, следует из сообщения «АвтоВАЗа». Ганелин связывает интерес к префам «АвтоВАЗа» с перспективами получения дивидендов: компания может вернуться к прибыли в 2018 г.

В среду подорожали обыкновенные акции «Камаза» – на 1,75%, «Соллерса» – на 3,46%, ГАЗа – на 1,58%. Сказывается общий благоприятный фон: рубль укреплялся, рос фондовый рынок в целом, комментирует Беспалов. Продажи легковых авто сокращаются, но в 2017 г. рынок может стабилизироваться и вернуться к постепенному росту, говорит Беспалов. Рынок грузовиков, например, уже растет несколько месяцев. Позитивные настроения связаны и с развитием экспорта автомобилей, продолжает Беспалов, – это позволит увеличить загрузку мощностей. В августе производство легковых автомобилей, до этого сокращавшееся, выросло более чем на 40% год к году, сообщал Росстат. Но о тенденции говорить пока рано, замечает Беспалов: август не показательный месяц, в этот период у автозаводов корпоративные каникулы.