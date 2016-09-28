Госпрограмму обновления автопарка могут заменить несколькими – для отдельных категорий покупателей

Меры поддержки российской автомобильной промышленности и рынка в 2017 г. «будут сильно персонифицированы и разбиты по секторам автопрома в зависимости от итогов этого года», сказал во вторник министр промышленности и торговли Денис Мантуров (цитата по «Интерфаксу»). Поддержка будет снижаться «по тем секторам автопрома, которые сегодня наращивают положительную динамику», пояснил он. К примеру, сейчас продолжает сокращаться рынок легковых автомобилей и LCV, но уже пятый месяц подряд растут продажи грузовиков, гласят данные «Автостата».

Окончательное решение по мерам поддержки автопрома в 2017 г. ожидается до конца года, говорит Мантуров. В какую сумму может обойтись господдержка, он не уточнил.

В 2016 г. на поддержку продаж локально выпускаемых автомобилей выделено около 50 млрд руб. По расчетам чиновников, это простимулирует выпуск и продажи более 600 000 машин разных типов (см. врез). Такой же объем средств предполагается как минимум сохранить и на 2017 г., рассказали «Ведомостям» два человека, знакомых с ходом обсуждения мер господдержки автопрома. Нужные средства, скорее всего, будут заложены в антикризисном фонде, добавляет один из них.

Эффект господдержки В 2016 г. по программе обновления парка колесных транспортных средств, по оценке правительства, планируется произвести и продать около 320 000 машин разных типов, льготного автолизинга – 32 000 шт., льготного автокредитования – 270 000 шт. и т. д.

Как предполагается, в 2017 г. сохранятся программы льготного автолизинга, льготного автокредитования, закупки муниципалитетами газомоторной техники и др., продолжают источники «Ведомостей». А вот текущую основную меру стимулирования спроса на авторынке – программу обновления автопарка (в 2016 г. на нее выделено 22,5 млрд руб., предполагает скидки на новые автомобили в обмен на сдачу старых машин в утилизацию или по схеме трейд-ин) могут заменить на несколько более узких стимулирующих программ – для разных категорий покупателей и сегментов автомобилей, по словам собеседников «Ведомостей». Такой подход позволит «не размазывать» средства по всем секторам (программа распространяется и на легковой и коммерческий транспорт. – «Ведомости») и увеличить эффективность господдержки, поясняет один из источников. Продолжать процесс обновления автопарка предполагается с помощью уже немонетарных инструментов – это может быть налог, учитывающий экологический класс машины, говорят источники.

В 2017 г. могут появиться такие программы, как «Первый автомобиль», «Автомобиль для села», рассказал во вторник Мантуров. Какими будут их условия, собеседники не говорят. Ранее обсуждались и скидки, и другие способы стимулирования, например ОСАГО в подарок, возможность налогового вычета, освобождения от транспортного налога, компенсация НДС, сказал один из них. Возможно и ограничение стоимости автомобиля по аналогии с программой льготного автокредитования, говорит сотрудник одного из автоконцернов. Например, обсуждался вариант с 800 000 руб., добавляет он.

«АвтоВАЗ» надеется на продолжение в 2017 г. господдержки в сопоставимых с 2016-м объемах, потому что только в следующем году прогнозируется оживление спроса на рынке, говорит представитель автоконцерна. Смогут ли альтернативные точечные программы по своему эффекту заменить программу обновления парка, будет понятно только после утверждения их условий, добавляет он. Ford Sollers надеется, что новые условия поддержки будут учитывать уровень локализации и масштабы производственных мощностей, говорит представитель СП. «Мы приветствуем любые государственные инициативы по поддержке российского автомобильного рынка», – сказал представитель Kia.

Поддержка от государства будет нужна авторынку как минимум еще год – спрос на автомобили пока не стабилизировался, говорит и аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. В 2016 г. рынок сократится примерно на 10% и стабилизируется в таком состоянии еще на год, сказал во вторник Мантуров. Бесконечно субсидировать продажи смысла нет – это будет все сильнее оттягивать спрос будущих периодов, но и резко ее обрывать сейчас тоже нельзя – это обрушит спрос на рынке, продолжает Беспалов. Видимо, поэтому правительство и модифицирует программы поддержки и постепенно делает акцент на немонетарных инструментах, заключает эксперт.

Представитель Минпромторга на вопросы не ответил.