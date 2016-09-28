Aston Martin представила свой первый катер на Monaco Yacht Show в среду. Он был создан Quintessence Yachts и дизайнерской командой Aston Martin и получил название AM37. Его длина равна 11,3 м, максимальная скорость - 50 узлов (92,6 км/ч), а цена - 1,3 млн фунтов ($1,7 млн).

Таким образом, Aston Martin, известная производством автомобилей для Джеймса Бонда, пытается позиционировать себя широким люксовым брендом, как Ferrari или Hermes, чтобы снова стать прибыльной. В прошлом году убыток компании до уплаты налогов составил 128 млн фунтов и стал для нее пятым подряд. Но она надеется снова получить прибыль к 2018 г.

Ранее в сентябре Aston Martin открыла магазин в престижном лондонском районе Мэйфейр, в котором представлены такие изделия, как дизайнерские сумки, кожаные куртки и даже детские коляски. В долгосрочной перспективе компания может заняться и дизайнерскими апартаментами, говорил ее гендиректор Энди Палмер.

Aston Martin также обновляет линейку спорткаров. На Женевском автосалоне в этом году была представлена ее флагманская модель DB11. В ближайшие пять лет компания представит еще ряд новых автомобилей, а в 2018 г. начнет выпускать свой первый кроссовер DBX.

Мореходная отрасль открывает для Aston Martin новый источник выручки на фоне снижения спроса на люксовые спорткары. «Этим проектом Aston Martin подтверждает свой статус ведущего люксового бренда», - говорит ее креативный директор Марек Рейхман.

Катер сделан из композитного углеволокна, а ветровое стекло - из единого куска стекла. В катере могут поместиться восемь человек. Он оснащен выдвижной крышей, столом, который можно трансформировать в постель, микроволновкой, кофемашиной и уборной. Это «гарантирует абсолютный комфорт», утверждает компания. Как отмечает Рейхман, компании было важно, чтобы дизайн катера получился таким же «прекрасным и вечным», как и у автомобилей Aston Martin.

Но катер – не самый дорогой продукт Aston Martin. Летом компания представила суперкар AM-RB001, разработанный совместно с гоночной командой Red Bull Racing, стоимостью $3,3 млн.

Перевел Алексей Невельский