На реструктуризацию долга «АвтоВАЗа» готов пойти Сбербанк

Сбербанк и другие кредиторы разработали условия реструктуризации долга «АвтоВАЗа», сказал в пятницу президент Сбербанка Герман Греф. «Долг будет реструктурирован. Буквально неделю назад было проведено большое совещание в Тольятти с кредиторами. В принципе, все подходы по реструктуризации долга были найдены», - отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

«АвтоВАЗ», испытывающий проблемы из-за падения спроса на российском автомобильном рынке и девальвации рубля, увеличившей стоимость импортных комплектующих, получил в 2015 г. рекордный убыток - почти 74 млрд руб. Долг автоконцерна в середине 2016 г. превышал 100 млрд руб. В сентябре стало известно, что крупнейшие акционеры - альянс Renault-Nissan (контрольный пакет) и «Ростех» (блокпакет) готовы провести рекапитализацию «АвтоВАЗа» на 85 млрд руб. В декабре будет размена допэмиссия на 25 млрд руб. (ее готова выкупить Renault), а в первом квартале 2017 г., как предполагается, часть долга «АвтоВАЗа» перед «Ростехом» (на сумму 31 млрд руб.) и Renault (сумма не известна) будет конвертирована в акции «АвтоВАЗа». Кроме того, госкорпорация готова списать оставшуюся часть долга - на 20 млрд руб.

«Мы уверены, что рекапитализация значительно укрепит финансовое положение компании и позволит снизить нагрузку по процентным платежам», - говорит представитель «АвтоВАЗа».

Пойти на реструкутризацию долга готов и Сбербанк, сказал Греф: «Мы думаем, что до конца года все решения будут окончательно приняты». Долг группы «АвтоВАЗ» (тольяттинский и ижевский автозаводы) перед Сбербанком - около 16,5 млрд руб., уточняет представитель банка. «Мы в июле сделали временную пролонгацию до декабря. Без помощи материнской компании (Renault) они не могут гасить основной долг. В декабре, когда новое руководство представит план докапитализации, которую должны провести акционеры (Renault-Nissan и «Ростех»), мы определимся по дальнейшей реструктуризации». По его словам, банк готов пересмотреть условия по долгу, «вопрос только в параметрах». И добавляет: «Если «АвтоВАЗ» будет отверточной сборкой, мы бы предложили Renault погасить кредит. Если это будет предприятие, формирующее добавленную стоимость, где создаются новые автомобили, тогда мы готовы реструктурировать на более долгий срок».

«Новая команда «АвтоВАЗа» во главе с президентом Николя Мором уже сократила операционные расходы во втором квартале в 3 раза по сравнению с 1 кварталом, - комментирует представитель «АвтоВАЗа». - Менеджмент «АвтоВАЗа» представил ясную картину того, что может производить «АвтоВАЗ на Московском автосалоне, где было представлено 20 автомобилей, из которых 6 концептов». Он не раскрыл детали будущей реструктуризации, «но пока есть пролонгация до декабря».

Условия финансирования «АвтоВАЗа» Внешэкономбанком «в настоящее время» не требуют реструктуризации долга, сообщил «Ведомостям» представитель банка: «У компании нет долговых обязательств, которые погашались бы в этом году. «АвтоВАЗ» не имеет просроченной задолженности перед Внешэкономбанком». Представитель напомнил, что одобренный наблюдательным советом банка объем участия ВЭБа в финансировании программы развития «АвтоВАЗа» составляет 60 млрд руб. По его словам, на финансирование группой «АвтоВАЗ» восьми проектов ВЭБ уже выдал 37,7 млрд руб.