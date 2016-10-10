Легковые автомобили

Российский авторынок продолжил падение в сентябре

Продажи легковых автомобилей и LCV снизились на 11%
Российский авторынок продолжил падение в сентябре
Российский авторынок продолжил падение в сентябре
Е. Егоров / Ведомости

Российский автомобильный рынок сократился на 10,9% в сентябре - продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) упали до 125 568 шт., говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В январе - сентябре 2016 г. было продано 1,021 млн автомобилей, что на 14,4% ниже, чем годом ранее, отмечает «Интерфакс».

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«По завершении девятого месяца года рынок наконец преодолел планку в 1 млн автомобилей. Это, возможно, не то, что мы надеялись получить к данному моменту, но больше, чем предсказания пессимистов для всего года», - комментирует председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

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По его словам, темпы продаж в оставшиеся месяцы года будут зависеть от того, поверят ли покупатели в продолжение госпрограмм поддержки продаж, например программы трейд-ин. «Те, кто предположит, что окончание программ близко, могут ускорить принятие решения о покупке. Если большинство будет думать таким образом, то спрос на новые автомобили может кратковременно вырасти», - считает Шрайбер.

«АвтоВАЗ» в сентябре увеличил продажи на 5% до 22 837 шт., за январь - сентябрь автопроизводитель продал 189 852 автомобиля, что на 7% ниже, чем за аналогичный период годом ранее. Компания заняла первое место по числу проданных автомобилей в сентябре. На втором месте Hyundai (14 200 шт.), на третьем - KIA (13 398 шт.), на четвертом - Renault (10 474 шт.), на пятом - Toyota (8419 шт.).

Самой продаваемой моделью в сентябре стала Kia Rio - 8014 автомобилей, на втором месте Lada Granta - 7815 шт., на третьем - Hyundai Solaris (6498 шт.).

Как в июле прогнозировала АЕБ, по итогам года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей составят 1,44 млн шт., что означает падение на 10,3% по сравнению с 2015 г. Предыдущий прогноз АЕБ, опубликованный в январе, предполагал снижение на 4,7% до 1,53 млн машин. В феврале PricewaterhouseCoopers (PwC) прогнозировала сокращение российского авторынка до 1,1 млн машин (-14%; учитываются данные по регистрации) при базовом сценарии и до 1,2 млн - при оптимистичном (-10%).

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