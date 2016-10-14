Автомобильная промышленность

Экспорт автомобилей из России в 2017 году может удвоиться

Этому поможет продолжение госпрограммы поддержки экспорта
  • Владимир Штанов
Ранее о планах увеличить в 2017 г. экспорт говорили, в частности, президент «АвтоВАЗа» Николя Мор (на 50%) и гендиректор «Камаза» Сергей Когогин (на 10-15%)
Ранее о планах увеличить в 2017 г. экспорт говорили, в частности, президент «АвтоВАЗа» Николя Мор (на 50%) и гендиректор «Камаза» Сергей Когогин (на 10-15%)
Д. Абрамов / Ведомости

В 2016 г. из России будет экспортировано, по предварительной оценке Российского экспортного центра (РЭЦ), около 60 000 автомобилей различных брендов, в 2017 г. эта цифра может почти удвоиться до 105 000-110 000 шт., а в перспективе нескольких лет - дойти до 250 000-300 000 машин. Об этом рассказал гендиректор РЭЦ Петр Фрадков на конференции «Ведомостей» «АвтоЭволюция-2016», которая проходит в пятницу в Калуге.

Ранее о планах увеличить в 2017 г. экспорт говорили, в частности, президент «АвтоВАЗа» Николя Мор (на 50%) и гендиректор «Камаза» Сергей Когогин (на 10-15%). Наращивают экспорт группа ГАЗ, УАЗ и автозаводы, построенные иностранными автоконцернами.

Автопроизводители получат 3,3 млрд руб., большая часть пойдет на компенсацию логистических расходов
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Экспорт нужен для увеличения загрузки автозаводов, страдающих от сокращения российского рынка (с 2012 г. он сократился вдвое. - «Ведомости»), и сохранения конкурентоспособности выпускаемой в нашей стране продукции, говорит Фрадков. По его мнению, большой потенциал для развития экспорта автомобилей из России у стран АСЕАН, Латинской Америки и проч.

В этом году на поддержку экспорта автомобилей (субсидирование части транспортных расходов, затрат на адаптацию и сертификацию машин и компонентов) правительством выделено 3,3 млрд руб. Программа новая и была утверждена недавно, поэтому деньги пока не потрачены, говорит Фрадков. Но до конца года вся сумма будет освоена автопроизводителями, уверен он. По его словам, программу планируется продолжить и в 2017 г. Стоимость программы пока не утверждена, но предполагается, что она будет больше, чем в текущем году, отмечает Фрадков.

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Naissaar
14:06 14.10.2016
Ура ! Мы станем экспортерами автомобилей !
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