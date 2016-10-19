Renault-Nissan создаст отдельное софтверное подразделение

Альянс Renault-Nissan создаст отдельное подразделение по разработке программного обеспечения. Новая команда будет разрабатывать основные технологии для подключенных к сети автомобилей и услуг новой мобильности приложений, подключенных к автомобилям всех марок альянса, сказал Automotive News представитель Nissan. Подразделением из 300 человек будет руководить старший вице-президент альянса по новым технологиям Оги Редзич. Программисты будут базироваться под Парижем, в техноцентре Renault и в техническом центре Nissan в Ацуги.

Renault-Nissan парирует вызовы соперников из Силиконовой долины, чтобы выйти в лидеры в области новой мобильности, отмечает AN. В сентябре альянс сообщил о приобретении французского разработчика программного обеспечения Sylpheo, в котором работают 40 инженеров, чтобы ускорить разработку технологий подключаемых автомобилей. Спустя неделю автопроизводитель объявил о соглашении с американским софтверным гигантом Microsoft, с которым собирается совместно разрабатывать новое поколение технологий подключаемых автомобилей. В 2020 г. компания собирается выпустить на рынок более 10 моделей автомобилей с автономным управлением. Альянс стремится развивать технологии и функциональные возможности мобильного подключения, чтобы они позволяли максимально эффективно использовать свободное время, появившееся у человека в поездке на автономном автомобиле, поясняла компания.

Редзич пришел в альянс в январе 2016 г. из картографического сервиса Here, принадлежавшего Nokia (ранее известен как Navteq). Картография высокой точности и глобальное геопозиционирование являются ключевыми технологиями, лежащими в основе будущих разработок в сфере автономного управления автомобилей и передовых систем безопасности, отмечает AN.

Создание собственных софтверных подразделений и кооперация с технологическими компаниями стали тенденцией современной автоиндустрии. В начале 2016 г. гендиректор Ford Motor Марк Филдс объявил, что компания ставит приоритетом развитие высокотехнологичных услуг для клиентов, чтобы получить долю на рынке сервисов новой мобильности. В конце сентября французский конкурент Renault - PSA Group – объявила о запуске бренда Free2Move, под которым группой будут продвигаться сервисы новой мобильности — каршеринг, райдшеринг, интеграция автомобилей в сети передачи данных. Также PSA Group сообщила о получении доли в канадском каршеринговом бизнесе Communauto и в стартапах Koolcar и TravelCar, в которые собирается инвестировать 100 млн евро.

В конце августа Volvo Cars и Uber объявили о проекте стоимостью $300 млн по созданию тестового парка самоуправляющихся машин в американском Питсбурге. В сентябре Volvo и шведский производитель автокомплектующих Autoliv заявили о создании на паритетных началах СП, которое займется разработкой автопилота для автомобилей. Volvo и Autoliv передадут технологии и инженеров в новую компанию, в которой с 1 января начнут работать 200 инженеров. Volvo будет использовать разработки СП для своих автомобилей, а Autoliv будет продавать программное обеспечение и свое оборудование, необходимое для его использования, другим автопроизводителям, говорил «Ведомостям» президент и гендиректор Volvo Cars Хокан Самуэльссон.

Крупнейший мировой автопроизводитель Toyota Motor инвестировала $1 млрд в собственное подразделение разработки искусственного интеллекта, которое к тому же дублирует ее Институт исследований. Японский концерн также стал партнером и инвестором Uber. Концерн Volkswagen начал сотрудничество с технологической компанией Gett (инвестирует $300 млн) и в ближайшие 3–4 месяца примет решение, стоит ли заниматься разработкой программного обеспечения самостоятельно или делать это в сотрудничестве с другими компаниями, сказал в интервью «Ведомостям» гендиректор Volkswagen Group Маттиас Мюллер.