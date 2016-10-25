Toyota вложила 9,7 млрд рублей в производство RAV4 в Петербурге

Toyota Motor инвестировала больше 21 млрд руб. в развитие собственного завода в Петербурге, рассказал на торжественной презентации модели RAV4 президент и исполнительный директор «Тойота мотор Европа» Иохан Ван Зил. По его словам, Россия - это страна с большим потенциалом, поэтому она играет в стратегии компании важную роль. «Мы уверены, что российская экономика выйдет из кризиса», - говорит Зил.

Со времени запуска завода в 2007 г. предприятие выпускало только седан Camry. В конце 2015 г. для подготовки к запуску модели RAV4 производственная мощность завода была увеличена в два раза – с 50 000 до 100 000 автомобилей, сообщала ранее компания. Выпуск RAV4 на заводе начался 22 августа 2016 г. Инвестиции в запуск RAV4 составили около 9,7 млрд руб. Автомобили Toyota RAV4 российского производства будут поставляться на рынки России, Казахстана и Белоруссии.

С начала производства выпущено 30 000 автомобилей модели RAV4, говорит исполнительный директор по производству ООО «Тойота мотор» Есинори Мацунага.

Нет пока планов расширять производственную линейку дальше, а объем производства зависит от состояния рынка, говорит Мацунага. Но к концу года завод перейдет с односменной на двухсменную работу, отмечает он.

Пока рано говорить об уровне локализации RAV4, но компания продолжает искать локальных поставщиков, говорит Мацунага. К примеру, сиденья и стекла поставляют локальные производители.

С начала года до конца сентября в России было продано 23 700 машин RAV4, компания продает по 2500 автомобилей в день, продажи до конца года составят 30 000, говорит президент ООО «Тойота мотор» Хидэнори Одзаки. Рынок остается непредсказуемым, поэтому сложно прогнозировать общий объем продаж в России, говорит Одзаки. По его словам, компания надеется, что продажи будут выше, чем в прошлом году.

На стоимость машины влияют разные факторы и только перенос производства не может значительно снизить цену, говорит Одзаки. Цена на RAV4 остается такой же, какой была, когда компания только импортировала машины, говорит Одзаки.

В сентябре 2016 г. петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 28 000 машин – столько же, сколько в сентябре прошлого года, подсчитали в агентстве «Auto-Dealer – СПб». Зафиксированный в августе рост (на 14% по сравнению с августом прошлого года) остановился. За девять месяцев этого года заводы собрали 202 400 автомобилей, что на 9% меньше аналогичного показателя 2015 г. Падение российского автопрома за этот период составило 11,8% до 807 000 машин, сообщает «Автостат».