Завод Ford Sollers во Всеволожске уйдет в простой на два месяца

Завод Ford Sollers во Всеволожске остановится с середины ноября до конца новогодних праздников, сообщил представитель первичной профсоюзной организации завода Артем Яшенков. Предварительно, простой начнется 14 ноября, руководство объясняет остановку экономическими показателями и нестабильностью рынка, говорит Яшенков. На заводе не комментируют ситуацию.

Сейчас завод работает в одну смену четыре дня в неделю в одну смену. Он останавливал производство уже несколько раз в этом году: с 9 июня до 20 июня, с 27 июня до 1 июля, с 11 июля по 15 июля, с 18 июля до 15 августа на предприятии был коллективный отпуск. В 2015 г. на заводе работало около 1500 человек, его мощность – 160 000 машин в год.

В октябре пресс-служба администрации Ленобласти сообщила, что завод сократит 218 работников до конца этого и в начале следующего года в связи с сокращением объема производства. «По соглашению сторон компания расторгла трудовые договоры с выплатой пяти окладов», - говорилось в сообщении администрации. Осенью на заводе началась сварка компонентов моторного отсека и порогов для модели Ford Kuga (модель собирают в Елабуге), а также подсборок для Ford Focus (выпускают во Всеволожске). Это позволит дополнительно загрузить мощности на заводе во Всеволожске и заместить импорт этих компонентов из Испании и Германии, сообщала компания. Для проекта в цехе сварки было установлено новое оборудование и спроектирована специальная сварочная оснастка. Локализация производства автомобилей Ford на конец 2015 г. составляла 50%. Планов по производству других деталей и новых моделей на заводе пока нет, говорит его представитель. Производство компонентов незначительно позволило загрузить предприятие, но сильно на работу завода не повлияло, говорит Яшенков. По его словам, заработная плата работников завода в 2016 г. выросла на 5% и в среднем, с учетом неполной рабочей недели, составляет 30 000-32 000 руб.

Осенью на заводе началась сварка компонентов моторного отсека и порогов для модели Ford Kuga (модель собирают в Елабуге), а также подсборок для Ford Focus (выпускают во Всеволожске). Это позволит дополнительно загрузить мощности на заводе во Всеволожске и заместить импорт этих компонентов из Испании и Германии, сообщала компания. Для проекта в цехе сварки было установлено новое оборудование и спроектирована специальная сварочная оснастка. Локализация производства автомобилей Ford на конец 2015 г. составляла 50%. Планов по производству других деталей и новых моделей на заводе пока нет, говорит его представитель. Производство компонентов незначительно позволило загрузить предприятие, но сильно на работу завода не повлияло, говорит Яшенков. По его словам, заработная плата работников завода в 2016 г. выросла на 5% и в среднем, с учетом неполной рабочей недели, составляет 30 000 -32 000 руб.

За первые девять месяцев 2016 г. продажи автомобилей в России упали на 14,4% до 1 млн машин, в сентябре рынок сократился на 10,9%, по данным АЕБ. Продажи Ford в сентябре упали на 27%, за девять месяцев выросли на 17%.