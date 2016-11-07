Bentley Bentayga: Великолепный компромисс

Даже когда за рулем Bentley Bentayga оказывается скептик, желание роптать у него пропаает: когда вы едете в ней, поток вокруг вас слегка редеет

Начать хочется не с роскоши интерьера и не с суперкаровской динамики, а с чего-нибудь скромного. Давайте, к примеру, послушаем, как звучит сигнал поворота. Словно бы кто-то тихонько играет в пинг-понг. Слушаешь этот звук и с нежностью думаешь о человеке, который его подбирал: какая чудесная работа!

А как уютно чмокает доводчик дверей! Хлопать этими массивными воротами в богатый внутренний мир Bentley, разумеется, не приходит в голову. Закрывать их надо с достоинством. Спешить некуда, подождем секунду, послушаем, как звучит это мягкое прикосновение. Теперь можно осмотреться. Принюхаться: это не запах — аромат! Потрогать эту кожу, это дерево (ах какая прострочка, ах какая полировка) — Bentayga умеет ласкать все органы чувств.

Bentayga — большая, как русская тайга (название образовано из слов Bentley и tayga), очень дорогая и очень-очень быстрая — как любой Bentley. На нее оборачиваются. Но главным образом те, кто в курсе, — владельцы Gelаndеwagen, Cayennе или сотрудники ГИБДД, которые прекрасно знают, сколько Bentayga стоит. Ведь снаружи первый кроссовер Bentley не то чтобы поражает воображение — его даже можно спутать с Audi Q7.

Bentley На этот внедорожник часто оборачиваются. Но главным образом те, кто в курсе, — владельцы Gelаndеwagen, Cayennе или сотрудники ГИБДД, которые прекрасно знают, сколько Bentayga стоит 1/14 Bentley Bentayga — большая, как русская тайга (название образовано из слов Bentley и tayga)... 2/14 Bentley ... очень дорогая и очень-очень быстрая — как любой Bentley 3/14 Bentley 4/14 Bentley 5/14 Bentley 6/14 Bentley 7/14 А. Губский / Ведомости Из салона Bentayga исчезла симметричная передняя панель, отсылающая к крылатому логотипу Bentley 8/14 А. Губский / Ведомости Фирменный знак Bentley — металлические штырьки, регулирующие воздуховоды 9/14 Bentley Качество отделки — на высшем уровне 10/14 Bentley 11/14 Bentley Природа для пассажиров Bentayga — хороший повод открыть большой люк, сдвинув стеклянную панель крыши 12/14 А. Губский / Ведомости Диагональная «бриллиантовая» прострочка кресел — еще одна «фишка» Bentley 13/14 А. Губский / Ведомости Сзади не тесно. Но могло бы быть и попросторнее 14/14

Впервые увидев Bentley Bentayga — дело было еще в прошлом году, — один из нас сразу уселся на заднее сиденье. И был разочарован: тесно. Тесно, естественно, по меркам Bentley — он-то ожидал простора если не на уровне Mulsanne, то хотя бы Flying Spur. Но Bentayga имеет почти те же самые габариты, что Audi Q7, — высота и колесная база и вовсе различаются на 1 мм. «Вы же сделаете SUV крупнее?» — спросил он у представителя Bentley. «Нет, мы сделаем SUV меньше», — ответил тот. Ага, значит, в будущем появится Baby-Bentley, родственник Audi Q5 и Porsche Macan. Знаменитая симметричная передняя панель Bentley из салона Bentayga тоже исчезла. Впрочем, эта дизайнерская «фишка» появилась в Bentley уже эпохи Volkswagen, так что не будем причитать об «утраченных корнях». Хотя дизайнерское решение было очень эффектное, мы по нему грустим.

А как в салоне Bentayga оказался плохо замаскированный всефольксвагеновский мультимедийный блок? Ребята, это нечестно, так нельзя: предлагать покупателю Bentley то же самое, что и покупателю Skoda. Ведь Audi нашла для мультимедиа в Q7 другое визуальное и техническое решение — возможно, не самое лучшее, но зато никто не будет тыкать в Audi пальцем.

Но когда этот скептик оказался за рулем Bentayga, желание роптать у него пропало. Потому что, когда вы едете в ней, поток вокруг вас слегка редеет. Не потому, что крыши иных автомобилей оказываются на уровне подоконной линии Bentayga (их все-таки видно — спасибо отличным зеркалам, разумеется, оснащенным и датчиками слепых зон). И не из-за толстых дверей с двойными стеклами, убирающих большую часть дорожного шума на любых (во всяком случае, разрешенных) скоростях. Просто Bentayga словно бы создает вокруг себя личное пространство, в которое соседи по потоку предпочитают не вторгаться. На всякий случай. Вдруг большой Bentley решит перестроиться или ускориться. А эти 2,5 т роскоши разгоняются до 100 км/ч за 4,1 с.

Шестилитровый мотор W12 с двойным турбонаддувом выдает безумные 608 л. с. и 900 Нм крутящего момента, и когда обороты двигателя доходят до 4000 (то есть до отсечки еще далеко), автомобиль встает на дыбы, в смысле приседает на задние колеса, куда передается крутящий момент, и, коротко рыкнув, выстреливает — слово «стартует» тут как-то не очень уместно. Это восхитительно, но и в то же время немного страшно, если под колесами колеи как в левом ряду МКАДа: в них Bentley заметно нервничает. Но эта нервозность, возможно, на пользу. Иначе за рулем Bentayga, оснащенной всеми современными системами безопасности, можно напрочь лишиться чувства самосохранения.

По гладкой дороге Bentley стелется так, что субъективное ощущение скорости занижает реальные цифры на десятки км/ч. Хорошо, что виртуальная проекция этих цифр за лобовым стеклом всегда перед глазами водителя. И все равно периодически не верится: сколько-сколько? Ну нет, не может быть, мы же едем так спокойно, так мягко, и на тахометре — чуть больше 1000 об/мин.

Г. Анисимов / Ведомости Расход бензина у 608-сильного автомобиля за 150 км городского пробега был 23,0 л на 100 км при средней скорости 27 км/ч. Во время американского теста бортовой компьютер (на фото) показывал расход 14,4 л при средней скорости 47 км/ч 1/12 Г. Анисимов / Ведомости А как в салоне Bentayga оказался плохо замаскированный всефольксвагеновский мультимедийный блок? Ребята, это нечестно, так нельзя: предлагать покупателю Bentley то же самое, что и покупателю Skoda 2/12 Г. Анисимов / Ведомости 3/12 Bentley 4/12 Bentley 5/12 Г. Анисимов / Ведомости Великолепная находка дизайнеров - омыватели фар интегрированы в центр габаритных огней 6/12 Г. Анисимов / Ведомости Впервые увидев Bentley Bentayga,один из нас сразу уселся на заднее сиденье. И был разочарован: тесно. Тесно, естественно, по меркам Bentley — он-то ожидал простора если не на уровне Mulsanne, то хотя бы Flying Spur 7/12 Г. Анисимов / Ведомости 8/12 Г. Анисимов / Ведомости Шестилитровый мотор W12 с двойным турбонаддувом выдает безумные 608 л. с. и 900 Нм крутящего момента 9/12 Г. Анисимов / Ведомости 10/12 Bentley Между прочим, Bentayga — это внедорожник: вот вокруг кнопки «Старт/стоп» режимы работы трансмиссии в зависимости от покрытия 11/12 Bentley Но неужели вам и правда захочется съезжать на таком автомобиле стоимостью в не самую маленькую московскую квартиру в канаву или на гравий? 12/12

Последнее, кстати, завораживает: в городских режимах движения Bentayga держит 1000-1500 об/мин, и этого хватает почти на все. А если все-таки надо ускориться, погладим педаль до 2000 об/мин, восьмиступенчатый автомат мягко спустится на ступеньку, и voila: мотора по-прежнему не слышно и кажется, что это не мы поддали газу, а просто разом замедлились соседние автомобили.

В городском потоке Bentayga не едет, а плывет, лишь изредка вздрагивая на выбоинах. И при внушительной высоте — почти никаких кренов: великолепная пневмоподвеска оснащена системой их подавления. Привыкаешь к этому комфорту моментально — кажется, только так и должно быть.

Bentayga — не исследователь неведомых дорожек, а поглотитель шоссе (и в этом смысле она — плоть от плоти Bentley). Поэтому регулировать дорожный просвет, как позволяет пневмоподвеска, сподручней не вверх, а вниз (так удобнее выходить из машины, не оснащенной порожком, и грузить багаж). Можно переключить настройки в режим Sport (при этом высветится предупреждение об отключении системы аварийного торможения, срабатывающей на городских скоростях). Но на практике удобней всего универсальный режим — он называется просто Bentley и подходит на все случаи дорожной жизни Bentayga.

Между прочим, Bentayga — это внедорожник. Вот вокруг кнопки «Старт/стоп» режимы работы трансмиссии в зависимости от покрытия. Но неужели вам и правда захочется съезжать на таком автомобиле стоимостью в не самую маленькую московскую квартиру в канаву или на гравий? Нам не хотелось. Вот съездить на прогулку в какую-нибудь знаменитую усадьбу — другое дело. Природа для пассажиров Bentayga — хороший повод открыть большой люк, сдвинув стеклянную панель крыши: вот теперь чуть-чуть шумно, но совсем чуть-чуть.

А в этой жизни случаются не только прострелы по скоростным магистралям, но и пробки. И в них Bentayga тоже хороша. За рулем большого авто, едва ползущего в плотном потоке, не устаешь и не нервничаешь. Ногу можно смело снимать с педали тормоза, как только прекращается движение: Bentayga встает на стояночный тормоз и глушит двигатель (расход бензина у 608-сильного автомобиля за первые 3000 км пробега — всего 20,2 л при средней скорости 28 км/ч. Но когда мы сбросили счетчик, то за последние 150 км чисто городского пробега расход вырос до 23,0 л при 27 км/ч).

Шум снаружи почти не пробирается в салон, музыку хочется слушать тихо, и когда Bentayga выбрала из подключенного по bluetooth айфона «Хорошо темперированный клавир» Баха в исполнении Гленна Гульда, он оказался идеальным саундтреком к поездке — в пробке ли, на шоссе или в нервном потоке городских магистралей. Но можно и совсем без музыки, потому что она в Bentayga своя: прекрасный звук поворотника, нежнейший «пинг-понг».

Иными словами, Bentley Bentayga соткана из компромиссов, не лишена недостатков (учитывая цену, какую за нее просят), но при этом все равно остается прекрасным автомобилем и гарантированно будет наполнять своего владельца радостью и гордостью каждый раз, когда он или она будет садиться за руль.