Рынок легких коммерческих автомобилей вновь растет после пяти месяцев падения

Российский рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) вырос в октябре на 3,8% до 8835 машин, сообщил «Автостат». До этого рынок сокращался пять месяцев подряд (см. график).

Продажи лидера рынка – группы ГАЗ в октябре выросли на 7% до 4063 шт., УАЗа – на 1,8% до 1623 шт. Основной вклад внес «АвтоВАЗ», занимающий третью позицию в общем рэнкинге: в октябре было продано 1120 LCV Lada – в 1,6 раза больше, чем в октябре 2015 г. Модель Lada Largus VU (фургон, продано 1004 шт.) переместилась с 4-го места на второе, уступая только «Газель Next» (1881 шт.). Если бы продажи Lada в сегменте LCV остались на уровне прошлого года, то рынок снизился бы на 1,4%, следует из данных «Автостата».

Largus – одно из самых выгодных предложений на рынке, позитивное влияние на спрос оказывает госпрограмма автолизинга, комментирует представитель «АвтоВАЗа». Спрос на LCV в целом также поддерживается программами обновления автопарка, госзакупками машин «скорой помощи» и школьных автобусов, напоминает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов.

Октябрь сам по себе был удачным для Lada (продажи марки в России выросли на 13%, в то время как рынок сократился на 2,6%, по данным АЕБ), но основная причина роста продаж Largus – устранение дефицита фургонов, говорит топ-менеджер одной из дилерских компаний «АвтоВАЗа». О том, что дилерам не хватает Largus, «Ведомости» узнали весной 2016 г., в октябре дилеры рассказали, что «АвтоВАЗ» резко нарастил поставки фургонов. Впрочем, заказы на декабрь «АвтоВАЗ» уже закрыл, говорит дилер. Завод поставил не все машины плюс дал нормальную квоту на ноябрь – всего этого, видимо, достаточно для загрузки линии вплоть до декабря, рассуждает он. Линия B0, на которой производится Largus, работает пять дней в неделю в две смены, план выпуска модели «выполняется полностью», сказал представитель «АвтоВАЗа».

Продажи LCV марки ГАЗ растут в течение всего 2016 г. благодаря автомобилям поколения Next и госпрограммам поддержки, говорит представитель компании. «В целом по году мы прогнозируем небольшой рост продаж марки ГАЗ по сравнению с 2015 г. Однако текущая ситуация в экономике <...> не позволяет сделать вывод о начале стабильного роста», – осторожен он. Предпосылки к росту рынка LCV в 2017 г. есть – из-за ожидаемой господдержки и роста экономики, говорит Беспалов.