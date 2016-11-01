«Коммерсантъ» предсказал новый скачок цен на автомобили с начала 2017 года

С начала 2017 г. в России могут начать расти цены на автомобили, рост будет выше инфляции, считают источники «Коммерсанта». Основной причиной скачка цен они считают слабый рубль: даже рост цен на 44% за последние два года (по оценке PwC) не отыграл темпов девальвации рубля. Еще одной причиной подорожания могут стать затраты на внедрение системы безопасности «ЭРА-Глонасс», которая будет обязательной с нового года.

По словам одного собеседника газеты, надежда на стабилизацию курса рубля в позитиве не осуществилась, «поэтому необходимо и дальше отыгрывать». «Все еще есть потенциал роста цен с учетом падения рубля к доллару относительно 2014 г.», – сказал газете источник в одном из концернов. Один из источников прогнозирует рост цен минимум на 4–5%, еще один источник считает, что производители «будут осторожничать», потому что зимой и так будет «провал».

С начала года цены на новые машины выросли в среднем на 7%, говорится во внутренней презентации одного из работающих в России автоконцернов. Mazda и Toyota подорожали на 10–11%, Skoda – на 10%, Ford – примерно на 9%, Hyundai и Kia – на 7–8%, Nissan, Mitsubishi и VW – на 7%, Renault и Lada – на 4–5%.

Концерны с нового года закладывают рост цен в среднем на 10–15% из-за нестабильного курса, но компании будут подстраиваться под рынок и «откатывать цены спецпредложениями, если понадобится», рассказал «Коммерсанту» источник в крупном дилере. В «Автоспеццентре» готовятся к росту цен в среднем на 5–7%.

Скидки в конце года предоставят только те автопроизводители, у которых затоварены склады, считают источники издания в отрасли. В Kia пообещали, что «перед Новым годом будут спецпредложения – как и ежемесячно», добавив, что продолжают стратегию «сдерживания роста цен», но у марки «нет иммунитета» от макроэкономических факторов.

Системой «ЭРА-Глонасс» нужно оборудовать все автомобили с новым одобрением типа транспортного средства (ОТТС). Модели с действующим ОТТС могут ездить без «ЭРА-Глонасс» до конца срока одобрения (около 60% моделей на рынке, по оценке одного из игроков), напоминает «Коммерсантъ». Источники газеты в компания говорят, что затраты на «ЭРА-Глонасс» могут различаться даже в рамках одного бренда – из-за разных способов установки на модели. Один из собеседников газеты назвал сумму от 6 млн руб. на модель. Но определить влияние этого на конечную цену машины сложно, отмечает он: «Ряд компаний заложит рост цен в несколько этапов». Источник на «АвтоВАЗе» сказал, что в нынешней экономической ситуации и при текущем финансовом положении предприятие не может себе «позволить использование "ЭРА-Глонасс" на Lada Kalina, Granta и Largus без влияния на розничные цены» – из-за значительной стоимости системы и «требуемой компанией "Глонасс" платы за активацию».