Калужский автозавод «ПСМА рус» на месяц уйдет в простой

Калужский автозавод «ПСМА рус» (СП PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi, у партнеров 70 и 30% соответственно) с начала декабря уйдет в простой на месяц, работа конвейера возобновится после новогодних каникул, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Это подтвердил «Ведомостям» человек, близкий к предприятию. Простой будет оплачен в размере двух третей, рабочие смогут получить примерно по 15 000 руб., добавил он.

Представители «ПСМА рус» и PSA Peugeot Citroen на вопросы не ответили. Представитель Mitsubishi только сказал, что заказ для «ПСМА рус» (на производство кроссовера Mitsubishi Outlander) будет выполнен.

«ПСМА рус» способен выпускать 125 000 автомобилей в год, но из-за сокращения спроса недозагружен. В 2015 г. здесь было произведено около 25 700 автомобилей, а за девять месяцев – около 14 000 шт., говорит человек, знакомый с менеджерами предприятия. За 10 месяцев продажи Citroen упали на 32% до 3245 шт., Peugeot – на 38% до 3053 шт., Mitsubishi – на 55% до 14 095 шт., по данным АЕБ. Рынок сократился на 13,3%.

Из-за кризиса российский рынок оказался не способен принять 80 000 машин примерно одного типа, как предполагала первоначальная конфигурация проекта PSA Group в России, говорил в октябре «Ведомостям» исполнительный вице-президент, гендиректор в России, на Украине и в странах СНГ французского автоконцерна Кристоф Бержеран. Он рассказал, что PSA Group будет выпускать в Калуге 4–5 моделей по 10 000–15 000 шт. в год – так, «чтобы каждая приносила прибыль». Это будут в том числе и легкие коммерческие автомобили. Выпуск седанов Citroen С4 и Peugeot 408 продолжится.

С середины ноября до конца новогодних каникул в простой ушел петербургский завод Ford Sollers. У «Камаза», УАЗа, московского завода Renault, петербургских заводов Toyota и Nissan простоев декабре не будет, сказали их представители. Представитель «АвтоВАЗа» декабрьский график не раскрыл, ранее завод перевел большинство линий на четырехдневный режим. «Мы останавливаемся только на пять дней в декабре, с 26 декабря, будем готовиться к запуску новой модели [Hyundai Solaris нового поколения]», – сообщил представитель «Хендэ мотор мануфактуринг рус».

Правительство стимулирует спрос на рынке несколькими программами, основная – программа обновления автопарка (скидка в обмен на сдачу старой машины в утилизацию или по схеме trade-in). Минпромторг хочет в 2017 г. вместо нее запустить несколько узкосегментированных программ («Первый автомобиль», «Русский тягач» и проч.), сохранив программы льготного автокредитования и лизинга и др. Чиновники рассчитывают с помощью продолжения господдержки в 2017 г. добиться возобновления роста. Но размер субсидий и перечень программ стимулирования рынка еще не утверждены, говорят сотрудники двух автоконцернов.